Adıyaman'da kar temizleme çalışmaları devam ediyor - Videolu Haber

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından önceki gün yapılan son değerlendirmede Güneydoğu Anadolu’da kar yağışıyla birlikte kent beyaza büründü. Kısa sürede beyaza bürünen kentte Adıyaman Belediyesi ve Karayolları ekipleri tarafından çalışmalarına başladı. Kar yağışı sabaha kadar sürerken, birçok cadde ve sokakta ulaşıma kapandı.

Köylere ve mezralara ulaşım sağlanmıyor

Kentte dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte Adıyaman merkeze bağlı 453 köy, 507 mezra, Kahta ilçesi 102 köy, 60 mezra, Besni ilçesi 75 köy, 60 mezra, Samsat ilçesi 14 köy, 22 mezra, Gerger ilçesi 45 köy, 75 mezra, Sincik ilçesi 20 köy, 24 mezra, Tut ilçesi 14 köy, 22 mezra, Gölbaşı ilçesi 30 köy, 14 mezra ve Çelikhan ilçesinde 20 köy 28 mezraya ulaşım sağlanamazken şu ana kadar kapanan 319 köy ile 478 mezra yolunun ulaşıma açılması için ekipler iş makineleriyle çalışma başlattı.

Kar yağışını çiftetelli oynayarak kutladılar

23 yılın ardından 40 santimi bulan kar yağışını vatandaşlar işyerlerinin önünde çiftetelli oynayarak kutlarken, bazı esnaflar ise işyerlerinin önünü kardan temizlerken sokak hayvanlarını unutmayarak yem bıraktılar. Ekipler tarafından kent merkezinde ise tuzlama ve kar temizleme çalışmaları devam ediyor.

Kazalar güvenlik kamerasına yansıdı

Kar yağışıyla birlikte buzlanmanın yaşandığı kent merkezinde kaldırımda yürüyen vatandaşların düşme anları ise çevrede bulunan işyerlerinin güvenlik kamera kayıtları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından buzlanma ve don olayı karşı vatandaşları uyardı.

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