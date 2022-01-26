Adıyaman'da kar nedeniyle 528 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Adıyaman'ın Çelikhan, Sincik, Çelikhan, Tut, Gerger, Gölbaşı ve Kahta ilçelerinin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan 548 köy ve mezraya ulaşım için çalışmalar devam ediyor. Adıyaman merkeze bağlı 28, Besni’de,115 Çelikhan’da 48, Gerger’de 132, Gölbaşı'nda 58, Kahta’da 151, Samsat’ta 6, Sincik’te, 82 köy ve mezra yolu ulaşıma açılmak için beklemektedir. Ulaşıma kapalı köy yollarının, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri ekipleri tarafından açılmasına yönelik çalışmalar sürdürülürken, il merkezinde belediye bağlı ekipler çalışmalarını devam ettirmektedir.