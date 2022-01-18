Adıyaman'da kar hayatı olumsuz etkiledi - Videolu Haber

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmede Güneydoğu Anadolu’da kar yağış uyarısında rüzgarla birlikte tipi, buzlanma, don olayı, çığ tehlikesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlara uyarıda bulunmuştu.

Öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, bazı bölgelerde ise ulaşımda aksama meydana geldi. Adıyaman-Gölbaşı ve Kahta karayolunda uzun araç kuyruğu oluşurken, İl Özel İdare ekipleri ve Adıyaman Belediyesi ekipleri tarafından yol açma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Yolda kalan bazı araçlar ise vatandaşların tarafından kurtarılmaya çalışıldığı görüldü.

Çocuklar doyasıya eğlendi

Öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı 20 santimi bulurken İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, meteoroloji tarafından yapılan yoğun kar yağışı uyarısının ardından kentte eğitime 2 gün ara verildiğini duyurdu.

Duyurunun ardından çocuklar ise kar tatili sevincini yaşadı. Akşam saatlerinde aileleriyle birlikte sokak ve caddelere çıkan çocuklar kartopu oynayarak karın tadını çıkarttı.

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