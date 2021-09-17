Adıyaman’da kadınlar güç birliği yaptı - Videolu Haber

Sivil Toplum Diyaloğu VI. Dönem Hibe Programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Kadınların Karşılıksız Emeğinin Farkına Varalım" projesi hakkında bilgi veren İşte Kadın Derneği Adıyaman Şube Başkanı Birsen Günay, “Derneğimizin başlatmış olduğu proje kapsamında 15 aylı bir proje oluyor. Bundan sonra Haziran ayına kadar projelerimiz devam edecektir. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

İşte Kadın Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gülhan Akyazı, konuşmasının devamında ise, “Kadınların karşılıksız emeğinin, farkına varılması ile ilgili Avrupa Birliği projesi yürütüyoruz. Bu projenin ziyaret kapsamında Adıyaman Genç Kuşak Girişimci Kadınlar ve İstihdam Derneğine ziyarette bulunduk. Macaristan JOL-LET diye vakıf var. İşte Kadın Derneği ve Adıyaman Genç kuşak Girişimci Kadınlar ve İstihdam Derneğine birlikte projeyi birlikte yürüteceğiz. Projemizin süresi 15 ay ve özellikle Türkiye’de kadın çalışanın eşlerinin yanında çalışması veya erkeklere göre aldığı ücretlerin, eşit olmaması konusunda bizim daha önceki araştırmalarımıza göre devlete bir politika tasarlayıp sunmak istiyoruz. Toplumdaki cinsiyet eşitliğinin bir noktaya getirilmesi ile ilgili bizde bir katkıda bulunuruz diye bu projeye başladık. Umarım herkes için hayırlı olur” diye konuştu.

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