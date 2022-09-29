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Adıyaman’da kaçak avlanma denetimi devam ediyor

Adıyaman Doğa Koruma ve Mili Parklar Adıyaman Şubesi görevlileri, kaçak avlanmaya karşı bölgede av koruma ve kontrol faaliyetlerini sürdürüyor.

29 Eylül 2022 Perşembe 11:26
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Adıyaman’da kaçak avlanma denetimi devam ediyor

Doğa Koruma ve Mili Parklar Adıyaman Şubesi ekipleri tarafından kaçak avcılara yönelik çalışmalar aralıksız devam devam ederken av koruma ve kontrol ekipleri avlaklarda denetim yaparak, yaban hayatının takibi ve korunması amacıyla farklı noktaları fotokapanlar ile kontrol ediyor. Isıya ve harekete duyarlı olan ve video ile fotoğraf çekme özelliği bulunan fotokapanlar sayesinde hayvanların doğal yaşamına ilişkin bilgiler elde edilirken, kaçak avcıların da tespiti yapılıyor. Doğa Koruma ve Mili Parklar Adıyaman  Şubesi görevlileri, tarafından kontrolleri hız kesmeden devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: PHA
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