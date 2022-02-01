Adıyaman'da kaçak avlananlara göz açtırılmıyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak avlanmaya yönelik denetimler devam ediyor. Ekipler yaptıkları denetimlerde kaçak avlanma yaptığı tespit edilen 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Şube Müdürlüğümüz Adıyaman Şefliği ekiplerince 30 Ocak Pazar günü yapılan koruma ve kontrol çalışmalarında yasadışı avlanma yaptıkları tespit edilen 3 şahıs hakkında 4915 Sayılı Kanun kapsamında yasal işlem yapılmıştır.” ifadeleri kullanıldı.