Adıyaman’da ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık mont ve ayakkabı yardımı

Kışlık mont ve ayakkabılar, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Sıratutlular Derneği Başkanı Murat Erdem ve Sıratut Mahalle Muhtarı İlhan Alan’ın katıldığı programla dağıtımı gerçekleşti.

Yapılan yardım kampanyası hakkında açıklama yapan Sıratut Mahalle Muhtarı İlhan Alan, “Hayırsever işadamlarımız tarafından kış aylarının yaklaşması ile birlikte maddi durumu iyi olmayan 80 çocuğumuza mont ve ayakkabı yardımda bulundular. Hayırsever iş adamlarımıza teşekkür ediyoruz. Bizler Adıyaman Sıratutlular Derneği olarak mahalle sakinlerimizin her zaman yanlarında olacağız. Çocuklarımızın gözlerindeki mutluluk bizleri de son derece mutlu etti” dedi.