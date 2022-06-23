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Adıyaman'da hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı - Videolu Haber

Adıyaman'da, Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek 128 hacı adayı düzenlenen törenle uğurlandı.

23 Haziran 2022 Perşembe 10:56
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Adıyaman'da hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı - Videolu Haber

Adıyaman Müftülüğü bahçesinde düzenlenen programa Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, İl Müftüsü Mehmet Taşçı, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, hacı adayları ve yakınları katıldı.
İl Müftüsü Mehmet Taşçı da hacı adaylarının ibadetlerinin kabul olması temennisinde bulunarak şunları söyledi:
"Kutsal topraklara Ahmet, Mehmet olarak gidiyorsunuz ama inşallah orada tüm günahlarınızdan arınmış şekilde Hz. Ömer'in adaleti, Hz. Ebubekir'in sadakatini kazanarak dönecek ve bundan sonraki hayatınızda bu şekilde yaşamaya devam edersiniz inşallah."
Törende konuşan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç,"Rabbim sağ salim gidip gelmeyi nasip etsin, tabi ki; her Müslümanın en büyük özlemidir hacca gitmek ne kadar şanslısınız biliyorum yüreğiniz çarpıyor ve gözyaşı döküyorsunuz. Bu gözyaşları ve yürek çarpıntısı Allah’ın misafiri olmak Peygamberimizin misafiri olmak içindir. Ne kadar güzel tabi ki hac meşakkattir. Biraz yorulacaksınız ama bu yorgunluk tatlı bir yorgunluk olacaktır" dedi.
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, ise kutsal yolculukta hacı adaylarına dualarını eksik etmemeleri temennisinde bulundu.
Duygulu anlar yaşandığı programda okunan duaların ardından hacı adayları karayolu ile Gaziantep'e ve oradan da Cidde sonra Mekke'ye uğurlandılar.

Kaynak: PHA
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