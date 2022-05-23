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Adıyaman'da Güneydoğu Anadolu Tarım ve Orman Müdürleri toplandı - Videolu Haber

Adıyaman'da, Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından Güneydoğu Anadolu Bölgesi bilgilendirme ve istişare toplantısı yapıldı.

23 Mayıs 2022 Pazartesi 15:48
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Adıyaman'da Güneydoğu Anadolu Tarım ve Orman Müdürleri toplandı - Videolu Haber

Adıyaman Perre Uygulama Oteli konferans salonunda 23-27 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek bilgilendirme ve istişare toplantısına Adıyaman Vali Yardımcısı İhsan Maskar, Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürü Personel Genel Müdürü Adem Dinçi, Adıyaman Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas,  Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Siirt, Diyarbakır, Batman, Kilis, Gaziantep, Mardin, Şırnak ve Adıyaman'ın il müdürleri ilçe müdürleri ve yöneticileri katıldı.
Açılış konuşmaların ardından ilk olarak kürsüye çıkan Adıyaman Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas,"Bölge toplantısını Adıyaman’da gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Adıyaman daha iyi yerlerde olması için gece gündüz demeden çalışmalarımızda hız kesmeyeceğiz. Son 3 yılda toplam 654 milyon TL tarımsal destek ve hibe ödemesi gerçekleştirilmiştir. 2022 yılında 13'ü ekonomik yatırım projesi olmak üzere 273 proje kabul edilmiş olur, toplam 24 milyon 511 bin 104 TL hibe ödemesi gerçekleştirilmiştir. Adıyaman toplam 100 bin dekar badem yetiştiriciliği alanı ile Türkiye'de 1'inci sıradadır. Nar üretiminde ilimiz 15 bin 350 dekar ile Türkiye'de 8'inci Sırada yer almaktadır. Trabzon hurmasının üretim alanı 5 bin dekara ulaşmış ve Türkiye'de yetiştiricilikte 2'inci sıradayız. Adıyaman'da 278 bin 23 dekar alanda Antepfıstığı yetiştiriciliği ile 4. sırada yer alıyor. Ceviz üretiminde 18'inci Sırada yer alırken, Türkiye'nin en büyük 2 bin dekar kapama ceviz bahçesi ilimizde bulunmaktadır."dedi.
Daha sonra konuşan Adıyaman Vali Yardımcısı İhsan Maskar," İlimiz bir çok üründe Türkiye’nin ilk on sırasında yer almaktadır. Valilik olarak bir çok projeye imza atmaktayız. Son 3 yılda valiliğimiz tarafından 7 milyon tarımsal projelere destek verilmiştir. Valilik ve İl özel idare olarak bu tür projelere destek vermeye devam edeceğiz” dedi.
Son olarak kürsüye çıkan Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürü Personel Genel Müdürü Adem Dinç, ise şunları söyledi:
"Bizler burada içtenlik ve samimiyet ile karşılayıp çok güzel misafir perverlik sergileyen  Adıyaman halkına ve protokole teşekkür ediyorum. Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından Güneydoğu Anadolu Bölgesi bilgilendirme ve istişare toplantısı Adıyaman’da yapılmasında dolayı çok mutlu olduk. Bakanımız bu programa katılacaktı ama bir programından dolayı iptal oldu ama yakında zamanda bakanımız özellikle Adıyaman’a ziyarette bulunacağını burada söylemek isterim. Bu güzel programa katılan tüm katılımcılara teşekkür ediyorum"

 

Kaynak: PHA
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