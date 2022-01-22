Adıyaman’da gençler kardan kobra yılanı yaptı

Adıyaman'da yoğun kar yağışının ardından gençler karı eğlenceli bir hale getirerek kardan kobra yılan yaptı. Turgut reis Mahallesi Eski Zey Caddesi üzerine yapılan kardan kobra yılanı vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Yerden yüksekliği 2 metreyi aşan ve yaklaşık 6 saat süren çalışmanın eseri olan kardan kobra yılanını gören kişiler kardan yılanla fotoğraf çektirdi.

Kardan kobra yılanı yapan gençlerden Çağatay Koçar,” İnönü Güzel Sanatlar liesinde grafik tasarım bölümü okuyorum.Bizler kar yağısından sonra kardan adam yapmayı düşünmüştük. İşi daha farklı bir yere taşımak için kendi aramızda bir fikir alışverişi olarak kobra yılanı yapmak istedik. Vatandaşlar gördüğünde çok beğeniyorlar ve hayretler ile izliyorlar bir daha bu kadar çok yağış olursa Nemrut heykelinin tamamını yapmayı düşünüyorum" dedi.

Kaynak: PHA