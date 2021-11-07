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Adıyaman’da gençler farkındalık için kolları sıvadı

Adıyaman Genç Diyabetliler Derneği üyeleri ve Adıyaman Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencileri, farkındalık oluşturmak adına çevre temizliği yaptı.

07 Kasım 2021 Pazar 13:31
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Adıyaman’da gençler farkındalık için kolları sıvadı

Karadağ Mesire alanında düzenlenen farkındalık etkinliğine Adıyaman Belediyesi Temizlik İşçileri Müdürü Mahmut Yıldırım, Öğretim Üyesi Gülşen Kırpık, Genç Diyabetliler Derneği Başkanı Ramazan Yavuz, öğrenciler ve dernek üyeleri ile Adıyaman Belediyesi Temizlik İşçileri ekipleri katıldı.

Genç Diyabetliler Derneği ve Eczacılık Fakültesi öğrencileri, ellerinden çöp poşetleriyle kirliğe neden olan tüm atıkları topladı. Toplanan çöpler, Adıyaman Belediyesi Temizlik İşçileri Müdürü Mahmut Yıldırım'ın koordinesinde hazırda bekletilen ve geri dönüşüme kazandırılmak üzere çöp konteynırlarına taşındı.

"Mesire alanlarımızı ve şehir merkezini temiz tutacağız"

Poşete Hayır' dövizlerle de çevre temizliği için dikkat çekmeye çalıştıklarını belirten Öğretim Üyesi Gülşen Kırpık, "Mesire alanını pırıl pırıl yapan gençler, 'Temiz insan temiz çevre', 'Doğayı koru, neslini kurtar', 'Doğa senin evin, korumak görevin', 'Sağlıklı çevre sağlıklı nesil’, 'Poşete Hayır' dövizlerle de çevre temizliği için dikkat çekmeye çalıştı. Öğrenciler ise, 'Mesire alanlarımızı ve şehir merkezini temiz tutacağız, Temiz insan, temiz çevre" diyerek vatandaşları duyarlı olmaya çağırdılar" dedi.

"Esas cezayı bize, gelecek nesillerimizi mahvettiğimiz doğa verecektir"

Temizliğin önemine değinen Genç Diyabetliler Derneği Başkanı Ramazan Yavuz, “Temizliğin medeniyet göstergesi olduğunu belirterek, "Biz, çevremizi temizleyerek insanların mesire alanlarının kirletmesini ve temizliğin önemine vurgu yapmak ve temizlik hakkında farkındalık yaratmak istiyoruz. Her şeyin bir cezası var. Ama doğayı kirletmenin bir cezasını görmüyoruz. Esas cezayı bize, gelecek nesillerimizi mahvettiğimiz doğa verecektir. Gelecek neslin yaşama hakkını gasp ediyoruz doğayı kirleterek. Attığımız her pil, attığımız her atık, attığımız her naylon poşet, attığımız her doğada erimeyen plastik maddeler, bize sonradan hayatımızı tehdit eden varlıklar olarak geri dönecek. Bu bilinci oluşturmak zorundayız” diye konuştu.

Çevre temizliğine verdikleri önemden ötürü öğrenciler ve dernek üyelerine teşekkür eden Adıyaman Belediyesi Temizlik İşçileri Müdürü Mahmut Yıldırım ise, “Farkındalık adına önemli bir organizasyon oldu. Bizler kentimizin daha temiz olması için ekiplerimiz ile geçe gündüz çalışıyoruz. Bunu görmemezlikten gelinmesini istemiyoruz. Herkes kendi evinin önünü temizlerse kent temiz kalır mantığıyla hareket etmelerini istiyoruz. Bugün genç kardeşlerimize yaptıkları etkinlikten ötürü teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

 

Kaynak: PHA
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