Adıyaman'da fırınlar mercek altında

Denetimlerde yetkililer, işletmelerin gıda mevzuatına uyumlu hale getirilmesi, üretimde kullanılan hammaddelerin kontrolü, haşere kontrolleri yapılmakta işletmelere eksikliklerini tamamlamaları için süre veriyor.

Ayrıca denetimlerde, personel hijyeninin sağlanması bulaşıcı hastalıklar ve özellikle pandemi sürecinde Covid-19 yönünden denetim ve eğitim faaliyetleri yapılıyor. Ekipler, vatandaşları gıda işletmelerinde gördükleri olumsuzlukları bakanlığın Alo 174 hattına bildirmesini istedi.