Adıyaman'da eğitime 1 gün ara verildi

Adıyaman Valiliği, tarafından yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meteorolojiden alınan bilgiye göre bugün ve 21 Ocak Cuma günü ilimizde yoğun kar yağışı beklendiğinden, havaların soğuk olması, olası buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak ilimiz genelinde köy ve belde okulları ile taşımalı eğitime 21 Ocak 2022 Cuma günü ara verilmiştir. Ayrıca, kamuda çalışan engelli ve hamile kamu personelleri de idari izinli sayılacaktır "