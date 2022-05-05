Adıyaman’da dolu yağışı etkili oldu - Videolu Haber

Kentte öğlen saatlerinde başlayan ve yaklaşık 30 dakika devam eden sağanak yağmur ile dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Ulaşımın aksadığı araçların güçlükle ilerlediği kentteki yollar, su birikintileri nedeniyle göle döndü. Dolu nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken bazı vatandaşlar ise araçlarının üzerini kapatmaya çalıştı bazı vatandaşlar ise kaldırım üzerinde bulunan işyerlerine sığındı. Yağmur suyu, giriş katlardaki ev ve işyerlerine doldu. Yağmur suyu baskının yaşandığı işyerlerindeki eşyalar zarar görürken, belediye ekipleri tahliye çalışması yaptı.

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