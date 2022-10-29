Adıyaman'da Cumhuriyet resepsiyonu düzenlendi

Adıyaman TPAO Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesislerinde düzenlenen resepsiyona ev sahipliği yapan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar eşi Serinay Çuhadar’la birlikte konuklarını kapıda karşılayarak tek tek tokalaşıp bir süre sohbet etti. Bütün masaları gezerek konuklarıyla yakından ilgilenen Vali Mahmut Çuhadar, bütün katılımcılara teşekkür ederek bayramlarını kutladı.

Vali Çuhadar konuşmasında," Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman şehitlerimiz olmak üzere Cumhuriyetimizi emekleriyle, bilgi ve düşünceleriyle, sevgileriyle, fedakârlıklarıyla büyüterek bugünlere getiren herkese saygı ve şükranlarımızı sunuyorum" dedi.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar eşi Serinay Çuhadar resepsiyona katılan şehit aileleriyle de yakından ilgilendi.