Galeriler Yazarlar
Adıyaman 20
kapalı
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.302,95
ALTIN
913,73
DOLAR
14,71
STERLİN
19,32
EURO
16,16

Adıyaman'da çocuk görüşme merkezleri açıldı - Videolu Haber

Adıyaman'da, Türkiye Büyük Millet Meclisi TBMM'de kabul edilen "çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması"na yönelik oluşturulan özel teslim merkezinde uygulama başlatıldı.

04 Nisan 2022 Pazartesi 13:54
54 Okunma
Adıyaman'da çocuk görüşme merkezleri açıldı - Videolu Haber

Boşanmış veya boşanma aşamasındaki ailelerin "çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması" işlemlerinin, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerinde yerine getirilmesine yönelik uygulama 11 il merkezinde başladı.
Bu kapsamda, çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair işlemler Adıyaman, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Muğla, Sivas, Tekirdağ ve Uşak'ta bugünden  hizmete başladı. 
90 yıllık icra yolu ile çocuk teslimi uygulaması sona ererken çocuk teslimine ilişkin işlemler uzmanlar eşliğinde, çocuklar yararına dizayn edilen ve hazırlanan çocuk teslim merkezlerinde yerine getirilecek.
"Bu işlemi gayet sağlıklı bir şekilde yürüteceğimize inanıcımız tamdır"
Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'nde 7 uzman ile hizmet vermeye başladıkların ı eksik kalındığı taktirde ise öğretmenlerden destek alacaklarını belirten Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, "Bundan sonra çocuk teslimlerimiz çocuk teslimleri olarak belirlenen Adıyaman özelinde 9 merkez belirledik. Adıyaman Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğünde 7 uzman bulunmaktadır. Uzmanlarımızın yetişemediği durumlarda rehber öğretmenlerimizden faydalanacağız ve bu konuda gerekli protokollerimizi yaptık. Uzmanlarımız bakanlığımız tarafından özel eğitimlere tabi tutuldu. Bu konuda gerekli eğitimleri aldılar. Bu işlemi gayet sağlıklı bir şekilde yürüteceğimize inanıcımız tamdır. Burada asıl amacımız çocuğumuzun üstün yararı ilkesi çocuk bildiğiniz üzere boşanma aşamasında örselenmiş bu çocukla karşı karşıyayız. Bu çocuğun ailesi ile anne ve babası ile yeniden ilişki kurarken ikinci kez örselenmelerin önüne geçmek amacıyla bu teslim merkezlerinin çocukların kaliteli zaman geçirebilecekleri mutlu olacakları yerler olarak dizayn ettik"dedi.
"Sivil Toplum Kuruluşları ile eş güdümlü çalıştık"
Kurumlarla ortak hareket  ettiklerini belirten Çevik,"Şuan çocuk teslim merkezinde bulunmaktayız. Burada çocuklarımızın oyun oynayabileceği, çeşitli kitap ve dergiler okuyabileceği, müzik aletlerinden faydalanabileceği çok farklı aktiviteler yaparak ortamın oluşturabileceği gerginliklerini azaltıp o şekilde ailesi ile mutlu ve huzurlu bir şekilde olabileceği ilişki kurmasını istiyoruz. Çocuk teslim merkezleri belirlenirken Adıyaman Valiliği, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Adıyaman Belediye Başkanlığı ile eş güdümlü olarak çalıştık. Sivil Toplum Kuruluşları ile eş güdümlü çalıştık. Çocuklarımızın daha rahat daha huzurlu olacakları bir ortamlar belirledik. Bu kapsamda gençlik merkezi ve kreşler anaokulları ve benzeri yerleri uygun şekilde dizayn edip buraları çocuk teslim görüşme alanları olarak belirledik. Amacımız çocuğu korumak çocuğun lisanından anlayan çocuklarımızla ilişki kurabilen diyalog kurabilen bu işin uzamanı olan kişiler marifeti ile bu işlemler gerçekleştirilecek" şeklinde konuştu.

Kaynak: PHA
Haberin Videosu :
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Kılınç, Hasan'ın misafiri oldu
Başkan Kılınç, Hasan'ın misafiri oldu
Uzmanlardan avlanma yasağı uyarısı
Uzmanlardan avlanma yasağı uyarısı
Adıyaman'da 'Trafik Değerlendirme Toplantısı'
Adıyaman'da 'Trafik Değerlendirme Toplantısı'
Ergüder'den Eğitimci Bakır’a 'Teşekkür Belgesi'
Ergüder'den Eğitimci Bakır’a 'Teşekkür Belgesi'
Vali Çuhadar: 150 yataklı bir hastane projesi çizildi ve kabul edildi
Vali Çuhadar: 150 yataklı bir hastane projesi çizildi ve kabul edildi
TÜRKAV BAŞKANI BABAR TÜRKEŞ'İN ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNDE BİR AÇIKLAMA YAPTI
TÜRKAV BAŞKANI BABAR TÜRKEŞ'İN ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNDE BİR AÇIKLAMA YAPTI
Başkan Manaf Yoga Olimpiyat Oyunlarını Anlattı
Başkan Manaf Yoga Olimpiyat Oyunlarını Anlattı
Haliliye’de Ramazan ayı ile gıda denetimleri yoğunlaştı - Videolu Haber
Haliliye’de Ramazan ayı ile gıda denetimleri yoğunlaştı - Videolu Haber
Çelik: Ramazan dolayısıyla gıda fiyatlarını artıranlara fırsat verilmemeli
Çelik: Ramazan dolayısıyla gıda fiyatlarını artıranlara fırsat verilmemeli
Saadet Fırat Camisi dualarla ibadete açıldı
Saadet Fırat Camisi dualarla ibadete açıldı
Kent Meydanı projesi için kurban kesimi yapıldı - Videolu Haber
Kent Meydanı projesi için kurban kesimi yapıldı - Videolu Haber
Başkan Kılınç'tan Ramazan ayı mesajı - Videolu Haber
Başkan Kılınç'tan Ramazan ayı mesajı - Videolu Haber
Başkan Sinan Bilgiç Ankara'da Adıyaman'ı Temsil Etti
Başkan Sinan Bilgiç Ankara'da Adıyaman'ı Temsil Etti
Gölbaşı’nda fidan dağıtımı yapıldı
Gölbaşı’nda fidan dağıtımı yapıldı
Başkan Gültoplayan'dan çölyak hastalarına yardım çağrısı
Başkan Gültoplayan'dan çölyak hastalarına yardım çağrısı
'Değişime El Ver' projesi törenle tamamlandı
'Değişime El Ver' projesi törenle tamamlandı
Zabıta ve Ticaret Müdürlüğü ekiplerinden fiyat denetimi
Zabıta ve Ticaret Müdürlüğü ekiplerinden fiyat denetimi
2021 yılının en özverili çalışanı Park ve Bahçeler Müdürlüğü oldu
2021 yılının en özverili çalışanı Park ve Bahçeler Müdürlüğü oldu
Ekiplerden ağaçlara bakım ve budama çalışması
Ekiplerden ağaçlara bakım ve budama çalışması
Kadınlar '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde fidan dikti
Kadınlar '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde fidan dikti
Başkan Kılınç, Birim müdürleriyle istişarelerde bulundu
Başkan Kılınç, Birim müdürleriyle istişarelerde bulundu
Polat, Denetleme kuruluna seçildi
Polat, Denetleme kuruluna seçildi
Güneydoğu'da ilk defa makineyle ceviz budaması yapıldı
Güneydoğu'da ilk defa makineyle ceviz budaması yapıldı
Gölbaşı'nda çiftçilere feromon tuzağı dağıtıldı
Gölbaşı'nda çiftçilere feromon tuzağı dağıtıldı
Ucuz Takipçi Satın Al: Sosyal Evin
Ucuz Takipçi Satın Al: Sosyal Evin
Akıncılar Belediye Başkanı Çetinkaya'dan, Başkan Kılınç'a ziyaret
Akıncılar Belediye Başkanı Çetinkaya'dan, Başkan Kılınç'a ziyaret
Adıyaman'da asansörlere sıkı denetim
Adıyaman'da asansörlere sıkı denetim
Adıyaman'da avlanma yasağı başlıyor
Adıyaman'da avlanma yasağı başlıyor
Yazar Irmak Suna Binici 17. Ankara Kitap Fuarında Okuyucularıyla Buluşuyor
Yazar Irmak Suna Binici 17. Ankara Kitap Fuarında Okuyucularıyla Buluşuyor
Servislere sıkı denetim
Servislere sıkı denetim

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim