Adıyaman'da çocuk görüşme merkezleri açıldı - Videolu Haber

Boşanmış veya boşanma aşamasındaki ailelerin "çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması" işlemlerinin, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerinde yerine getirilmesine yönelik uygulama 11 il merkezinde başladı.

Bu kapsamda, çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair işlemler Adıyaman, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Muğla, Sivas, Tekirdağ ve Uşak'ta bugünden hizmete başladı.

90 yıllık icra yolu ile çocuk teslimi uygulaması sona ererken çocuk teslimine ilişkin işlemler uzmanlar eşliğinde, çocuklar yararına dizayn edilen ve hazırlanan çocuk teslim merkezlerinde yerine getirilecek.

"Bu işlemi gayet sağlıklı bir şekilde yürüteceğimize inanıcımız tamdır"

Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'nde 7 uzman ile hizmet vermeye başladıkların ı eksik kalındığı taktirde ise öğretmenlerden destek alacaklarını belirten Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, "Bundan sonra çocuk teslimlerimiz çocuk teslimleri olarak belirlenen Adıyaman özelinde 9 merkez belirledik. Adıyaman Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğünde 7 uzman bulunmaktadır. Uzmanlarımızın yetişemediği durumlarda rehber öğretmenlerimizden faydalanacağız ve bu konuda gerekli protokollerimizi yaptık. Uzmanlarımız bakanlığımız tarafından özel eğitimlere tabi tutuldu. Bu konuda gerekli eğitimleri aldılar. Bu işlemi gayet sağlıklı bir şekilde yürüteceğimize inanıcımız tamdır. Burada asıl amacımız çocuğumuzun üstün yararı ilkesi çocuk bildiğiniz üzere boşanma aşamasında örselenmiş bu çocukla karşı karşıyayız. Bu çocuğun ailesi ile anne ve babası ile yeniden ilişki kurarken ikinci kez örselenmelerin önüne geçmek amacıyla bu teslim merkezlerinin çocukların kaliteli zaman geçirebilecekleri mutlu olacakları yerler olarak dizayn ettik"dedi.

"Sivil Toplum Kuruluşları ile eş güdümlü çalıştık"

Kurumlarla ortak hareket ettiklerini belirten Çevik,"Şuan çocuk teslim merkezinde bulunmaktayız. Burada çocuklarımızın oyun oynayabileceği, çeşitli kitap ve dergiler okuyabileceği, müzik aletlerinden faydalanabileceği çok farklı aktiviteler yaparak ortamın oluşturabileceği gerginliklerini azaltıp o şekilde ailesi ile mutlu ve huzurlu bir şekilde olabileceği ilişki kurmasını istiyoruz. Çocuk teslim merkezleri belirlenirken Adıyaman Valiliği, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Adıyaman Belediye Başkanlığı ile eş güdümlü olarak çalıştık. Sivil Toplum Kuruluşları ile eş güdümlü çalıştık. Çocuklarımızın daha rahat daha huzurlu olacakları bir ortamlar belirledik. Bu kapsamda gençlik merkezi ve kreşler anaokulları ve benzeri yerleri uygun şekilde dizayn edip buraları çocuk teslim görüşme alanları olarak belirledik. Amacımız çocuğu korumak çocuğun lisanından anlayan çocuklarımızla ilişki kurabilen diyalog kurabilen bu işin uzamanı olan kişiler marifeti ile bu işlemler gerçekleştirilecek" şeklinde konuştu.

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