Galeriler Yazarlar
Adıyaman 7
parçalı bulutlu
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.139,59
ALTIN
922,76
DOLAR
14,81
STERLİN
19,47
EURO
16,35

Adıyaman'da Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıldönümü kutlandı

Adıyaman'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü kutlandı.

18 Mart 2022 Cuma 11:25
4 Okunma
Adıyaman'da Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıldönümü kutlandı

Sabah saatlerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü töreni, Şehitlik Anıtına çelenk konulmasıyla başladı. 
Şehitlikte düzenlenen programa Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Adıyaman Belediye Başkan Vekili Şerif Ayaz, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, kamu kurumlarının amirleri, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Derneği Şube Başkanı Hacı Erdengi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet Okutan, kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti başkanları, askeri erkân, şehit yakınları, Kıbrıs Gazileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.
Tören, şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayıp, İstiklal Marşı’nın okunması, askerler tarafından saygı atışının yapılması ve şehitlik anıtına çelenk sunulmasıyla devam etti.  
Şehitlikte yapılan törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Askerlik Şubesi Başkanı Yüzbaşı Yasin Gündoğmuş yaptı.
Şehitlik şeref defterini imzalayan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, deftere yazdığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Aziz Şehitlerimiz; 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünü idrak ettiğimiz bu kutlu günde, kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla milletimizin geleceği adına en değerli varlığını fedai can eden siz kıymetli şehitlerimizin manevi huzurundayız. Vatan, millet, bayrak ve mukaddesat uğruna yaptığınız fedakârlık, hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar ulvi ve emsalsizdir. Bu vatan için dökülen asil kanlarınız şanlı bayrağımıza renk katmaya devam edecektir. Manevi varlığınızdan güç alan bizler, emanetinizi her zaman yükseklerde taşıyacağız. 
Sizler, Yüce Allah’ın katında ve milletimizin gönlünde en yüce mertebeye eriştiniz. Şehitlik ulaşılacak en üst rütbe, cennetle mükâfatlandırılmış ulvi bir zirvedir. Yeri gönüllerde, tarifi Kur’an-ı Kerim’de yazılıdır. Emanetinizi sonsuza kadar koruyacak ve yaşatacağız. Sizlerden öğrendiğimiz inanç ve azim sayesinde bayrağımız sonsuza kadar özgürce dalgalanacak, İstiklal Marşımız ebediyen okunacaktır.
Bugün kutsal vatanımızda hür ve bağımsız yaşıyorsak bu sizin o mübarek kanlarınızın sayesindedir Siz bize yaşanabilir bir hayat, yaşayabileceğimiz bir vatan verdiniz. Sizin yazdığınız destanları, vatanı için gözünü kırpmadan ölüme koşanların evlatları olarak bugün bizler de aynı azim ve kararlıkla vatanımıza sahip çıkacak, sizin kutsal emanetinizi asla ve asla yere düşürmeyeceğiz. Vatan için anadan, yardan ve evladından vazgeçen ve kendi çocuklarını yetim bırakan sizin gibi yiğitlerimiz var oldukça bize emanet ettiğiniz bu kutsal vatan topraklarını son nefer, son nefes ve son damla kana kadar aynı cesaret ve kararlılıkla muhafaza edeceğimize şüpheniz olmasın. Şundan emin olun ki, uğrunda can verdiğiniz davanız asla ölmeyecektir. Ötüken’den Anadolu’ya yaktığınız “Diriliş” ve 'Hürriyet' ateşi hiçbir zaman sönmeyecektir. Kanlarıyla destan, inanmışlıklarıyla tarih yazan kahramanlarımız, Allah şehadetinizi kabul eylesin. Hakkınızı bizlere helal edin. Sizleri unutursak kanımız kurusun. Vatan size minnettardır. Bu eşsiz zaferin yıldönümünde, Horasan Arslanı Çağrı Beyden Anadolu topraklarını bizlere ebedi yurt kılan Bağbuğ Sultan Alparslan’a, Osmanlı Kartalı Fatih Sultan Mehmet Han’dan Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal’'e kadar uzanan bu büyük mücadele zincirinin her halkasında yer alan, bu toprakları bize vatan yapan, ilahi beratın mühürleri olan siz kahraman şehitlerimizi saygı ve şükranla anıyoruz"
Çelenk sunumu ve günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından Vali Mahmut Çuhadar, il protokolü ve şehit aileleri, şehitliği ziyaret ederek şehit mezarlarına karanfil bıraktı. 
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan şehitlik ziyaretinde İl Müftüsü Mehmet Taşçi’nin yaptığı duanın ardından Vali Çuhadar ve protokol üyeleri, şehit mezarlarını tek tek ziyaret ederek, karanfil bıraktı.

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çelik’in '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü' mesajı
Çelik’in '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü' mesajı
Milli Eğitim Müdürü Aşcı'dan 18 Mart mesajı
Milli Eğitim Müdürü Aşcı'dan 18 Mart mesajı
Spor İl Müdürü Fikret Keleş’den şehit ailelerine ziyaret
Spor İl Müdürü Fikret Keleş’den şehit ailelerine ziyaret
Başkan Kılınç'tan Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi' mesajı
Başkan Kılınç'tan Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi' mesajı
İl Protokolünden şehit ailelerine ziyaret
İl Protokolünden şehit ailelerine ziyaret
Baro Başkanı Doğan’dan ifade açıklaması - Videolu Haber
Baro Başkanı Doğan’dan ifade açıklaması - Videolu Haber
Vali Çuhadar’ın 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajı
Vali Çuhadar’ın 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajı
Vali Çuhadar, vatandaşları uyardı: 492 bin çağrıdan yüzde 73,66 asılsız
Vali Çuhadar, vatandaşları uyardı: 492 bin çağrıdan yüzde 73,66 asılsız
Gölbaşı'nda balık ağları imha edildi
Gölbaşı'nda balık ağları imha edildi
Başkan Emre'nin Berat Kandili mesajı
Başkan Emre'nin Berat Kandili mesajı
Adıyaman'da öğrenci servislerine sıkı denetim
Adıyaman'da öğrenci servislerine sıkı denetim
Başkan Kılınç'tan Berat Kandili mesajı
Başkan Kılınç'tan Berat Kandili mesajı
Vali Çuhadar'dan vatandaşlara kan bağışı çağrısı
Vali Çuhadar'dan vatandaşlara kan bağışı çağrısı
Dağlı'dan 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajı
Dağlı'dan 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajı
İthal tarım ürünlerinde radyasyon tehlikesi
İthal tarım ürünlerinde radyasyon tehlikesi
TİNGADER’den Yağ Kurukları ve Gıda Açıklaması
TİNGADER’den Yağ Kurukları ve Gıda Açıklaması
Kireçhane Caddesinde asfalt çalışması
Kireçhane Caddesinde asfalt çalışması
Çelikhan’da marketlerde gıda denetimi yapıldı
Çelikhan’da marketlerde gıda denetimi yapıldı
Yunus Emre Mahallesi'nde refüj çalışması
Yunus Emre Mahallesi'nde refüj çalışması
Başkan Kılınç, Karapınar Caddesi esnafıyla bir araya geldi
Başkan Kılınç, Karapınar Caddesi esnafıyla bir araya geldi
Başkan Akkuş'tan 'İstiklal Marşı'nın Kabulü' mesajı
Başkan Akkuş'tan 'İstiklal Marşı'nın Kabulü' mesajı
Başkan İnan'dan' İstiklal Marşı'nın Kabulü' mesajı
Başkan İnan'dan' İstiklal Marşı'nın Kabulü' mesajı
İGC Başkanı Akbilek: İstiklal Marşı, dünyaya haykıran kahramanca bir şahlanışın söze dökülmüş şeklidir
İGC Başkanı Akbilek: İstiklal Marşı, dünyaya haykıran kahramanca bir şahlanışın söze dökülmüş şeklidir
Başkan Aslan'dan, AK Partili Alkayış’a ziyaret
Başkan Aslan'dan, AK Partili Alkayış’a ziyaret
Başkan Kılınç'tan 'İstiklal Marşı'nın Kabulü' mesajı
Başkan Kılınç'tan 'İstiklal Marşı'nın Kabulü' mesajı
Vali Çuhadar'dan İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma mesajı
Vali Çuhadar'dan İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma mesajı
Yağ stokçularına zabıta baskını - Videolu Haber
Yağ stokçularına zabıta baskını - Videolu Haber
İHH üyelerinden '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' açıklaması
İHH üyelerinden '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' açıklaması
Başkan Sert: Etkili tedbirler alınmadıkça kadın cinayetlerini izlemeye devam edeceğiz
Başkan Sert: Etkili tedbirler alınmadıkça kadın cinayetlerini izlemeye devam edeceğiz
Başkan Kıymaz'dan anlamlı kutlama - Videolu Haber
Başkan Kıymaz'dan anlamlı kutlama - Videolu Haber

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim