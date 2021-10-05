Adıyaman’da bordür taşları ışıklandırıldı

Kentin birçok noktasında alt ve üst yapı çalışmalarının yanı sıra, sosyal ve kültürel birçok faaliyete imza atan Adıyaman Belediyesi, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak için de yeni projeler üretiyor.

Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan yeni valilik binasının önüne estetik görünüm kazandırmak için belediye ekipleri harekete geçti. Valilik önünde döşenmeye başlanan ışıklı bordür çalışması sayesinde sürücülerin daha güvenli seyir etmesi amaçlanıyor.

Kavşak ve arterlerin daha estetik görünüme kavuşmasını sağlayan Adıyaman Belediyesi, daha önce Altınşehir Kavşağı’nı da ışıklı bordürle süsleyerek, vatandaşların beğenisine sundu.

Yapılan çalışmalarla ilgili açıklama yapan yetkililer, şehir aksesuarları manasında alışıla gelmişliğin dışına çıkıp, daha farklı ve modern bir kent görünümü kazandırma gayesinde olduklarını ve sıra dışı çalışmalara devam edeceklerini söylediler.

Işıklı bordür çalışmalarını takip eden vatandaşlar ise, bu uygulamanın caddeye ayrı bir hava kattığını belirterek, belediye yetkililerine ve çalışanlarına teşekkür etti.