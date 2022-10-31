Adıyaman’da batı girişinde düzenleme çalışması

Adıyaman Belediyesi, şehrin batı giriş kısmında bulunan Atatürk Bulvarı üzerindeki alanda düzenleme ve istinat duvarı örme çalışması yaptı.Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, şehrin batı girişinde yer alan Karaali yol girişinden Eğriçay köprüsüne kadar olan kısımda yer alan şevlerin daha sağlıklı ve daha güzel bir görünüme kavuşması için çalışmalar gerçekleştirildiğini söyledi.

Sürdürülen çalışmalar hakkında görüşlerini belirten sürücüler ise duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu haliyle bulvarın hem daha güzel hem de daha güvenli olacağını belirtti.

Kaynak: PHA