Adıyaman'da avlanma yasağı başlıyor

Balıkların ve diğer su ürünlerinin üreme dönemi nedeniyle avlanma yasağının başlayacağı duyurulurken, teknelerin ise kıyıya çekilmesi uyarısı yapılan Adıyaman Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeye yer verildi:

"Bilindiği üzere ilimizde her yıl balıkların ve diğer su ürünlerinin üreme dönemi olan 01 Nisan- 30 Haziran 2022 tarihleri arasında iç sularımız olan baraj, göl, gölet ve akarsularımızda her türlü su ürünlerinin avlanması yasaklanmaktadır. Bu yıl da 1380 sayılı Su Ürünleri kanunu, yönetmeliği ve su ürünleri avcılığını düzenleyen 5/1 ve 5/2 numaralı tebliğler gereğince ilimizde 01 Nisan - 30 Haziran 2022 tarihleri arasında su ürünleri avlanma yasağı uygulanacaktır. Bu dönemde; balıkçı teknelerinin karaya çekilmesi zorunludur. Ayrıca Avlanma yasağı süresince gemilerde ve istihsal yerleri civarında istihsal vasıtası bulundurulamaz. Avlanma yasağı süresince istihsali yasaklanan su ürünlerinin her ne suretle olursa olsun satışı, nakli ve imalatta kullanılması yasaktır. Yasak başlamadan önce avlanan, satışa sunulacak ürünler ile işleme, değerlendirme ve muhafaza tesislerine konan ürünler için, yasağın başlamasından itibaren en geç 24 saat içerisinde ürünün ya da tesisin bulunduğu yerdeki il/ilçe müdürlüğüne başvuru yapılarak stok tespiti yaptırılması zorunludur. Stok tespiti yaptırılan su ürünleri, il/ilçe müdürlüğünden izin alınmadan kullanılamaz, satılamaz, nakledilemez ve ihraç edilemez. Av yasağından önce avlanılan ve stok tespiti yaptırılan içsu balıklarının, yasağın başlamasından itibaren en geç 7 gün içerisinde satışı, nakli, pazarlanması ve işlenmesi zorunludur. Avlanma yasağı süresince bu hükümlere uymayanlar hakkında 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu’nun ilgili maddeleri gereği cezai işlem uygulanacaktır."