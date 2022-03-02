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Adıyaman'da av sezonu kapanıyor

Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, tarafından yapılan yazılı açıklamada 6 Mart 2022 tarihinde av sezonun kapanacağını duyurdu.

02 Mart 2022 Çarşamba 11:31
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Adıyaman'da av sezonu kapanıyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yaban hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme evrelerini içine alan bu süreçte toplumun tüm kesimlerinin tabii ortamlara çıkarken daha hassas hareket edilmesini istenildi.
6 Mart 2022 tarihi itibariyle avlanma yasağının başlayacağını ve Ağustos ayına kadar avcılık faaliyetlerinin yasak olduğu belirtilirken Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada şunlar ifade yer verildi:
"2021-2022 av sezonu, Merkez Av Komisyonu Kararı uyarınca, 06.03.2022 tarihi itibariyle ülke genelinde kapanacaktır. Avın kapanış tarihi itibariyle av ve yaban hayvanlarının üreme dönemi başladığından, avın açılacağı Ağustos ayına kadar bu dönemde avcılık faaliyetleri yasaktır. Özellikle av ve yaban hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme evrelerini içine alan bu süreçte toplumun tüm kesimlerinin tabii ortamlara çıkarken daha hassas hareket etmesi ve av ve yaban hayvanlarının yavru ve yumurtalarının toplamaması konusunda tüm vatandaşların duyarlı davranmaları büyük önem arz etmektedir. Doğa, içinde yaşayan canlılarla güzeldir"

 

Kaynak: PHA
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