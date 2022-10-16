Adıyaman’da av koruma kontrol denetimleri devam ediyor

Orman yangını riskleri, yasa dışı avcılık, alanda kurulmuş fotokopan kontrolleri gibi nedenlerle Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Park ekipleri arazi denetimleri yapıyor. Birçok yaban hayvanının yavru büyütme dönemi devam ettiği için bu dönemde av yapmak yaban hayvanlarının yavrularının da ölümüne sebebiyet veriyor. Vatandaşlar tarafından yasa dışı avcılık ile ilgili tüm ihbarlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ya da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne yapılabiliyor.