Orman yangını riskleri, yasa dışı avcılık, alanda kurulmuş fotokopan kontrolleri gibi nedenlerle Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Park ekipleri arazi denetimleri yapıyor. Birçok yaban hayvanının yavru büyütme dönemi devam ettiği için bu dönemde av yapmak yaban hayvanlarının yavrularının da ölümüne sebebiyet veriyor. Vatandaşlar tarafından yasa dışı avcılık ile ilgili tüm ihbarlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ya da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne yapılabiliyor.Kaynak: PHA
Adıyaman’da av koruma kontrol denetimleri devam ediyor
Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğüne bağlı av koruma kontrol ekipleri saha denetimlerini sürdürüyor.
16 Ekim 2022 Pazar 15:26
4 Okunma