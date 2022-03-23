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Adıyaman'da asansörlere sıkı denetim

Adıyaman Belediyesi, şehir genelinde titizlikle yürüttüğü asansör denetimlerine hız kesmeden devam ediyor.

23 Mart 2022 Çarşamba 14:21
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Adıyaman'da asansörlere sıkı denetim

Adıyaman Belediyesi, 4 Mayıs 2018 tarih ve 30411 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği kapsamında, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile imzaladıkları protokol kapsamında denetimlerden geçemeyen asansörleri mühürleyerek hizmet dışı bırakıyor.
Konu ile ilgili bilgi veren Yapı Kontrol Müdürlüğü yetkilileri, "'Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği' doğrultusunda asansörden kaynaklı can ve mal kayıpları olmaması için yapılan denetim ve mühürleme çalışması için birim ve ekibimiz oluşturularak çalışmalara başlanıldı. TSE ile yapılan protokol çerçevesinde asansörler, mühendislerce kuyu dibi, kabin içi ve kabin üstü olmak üzere detaylı incelemeden geçiriliyor. Çıkan raporda asansörler, durumlarına göre belirlenen renklerle etiketlendiriliyor. Muayene ekiplerince belirlenen eksiklikler ve tüm bilgiler belediyenin kayıtlarına alınıyor. İl genelinde kamu kurumları, okul, hastane, ibadethane, iş yeri ve konutları kapsayan asansörlerde periyodik kontrol yapılarak, Uygulama sonucunda kullanıma uygun asansörlere yeşil, güvensiz asansörlere ise kırmızı olarak etiketleniyor. Kusurlu asansöre sarı ve hafif kusurlu asansöre de mavi etiket yapıştırılıyor. TSE muayene ekiplerince kontrol edilen mühürlü asansörler, eksikliklerin giderildiği belirlenince mühür açma işlemi yapılarak, yeşil etiket yapıştırılıp yeniden hizmete açılıyor. Bu anlamda asansörleri periyodik olarak sıkı bir şekilde denetlemeye devam edecğiz ve bundan asla taviz verilmeyeceğiz. Çünkü Adıyamanlı hemşerilerimizin can ve mal emniyetini bizim için her şeyden önce gelir. Adıyaman Belediyesi olarak yönetmeliği planlı ve düzenli bir şekilde uygulanacağız" diye konuştu.

 

Kaynak: PHA
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