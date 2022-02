Adıyaman’da arılar badem bahçeleri ile buluşuyor - Videolu Haber

Valilik makamında Vali Mahmut Çuhadar’ın başkanlığında düzenlenen işbirliği protokolüne Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, Sert Kabuklu Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Sena Yıldırım, Besni Badem Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Ali Sağ ve Sert Kabuklu Meyve Araştırma Enstitüsü Müdürü Türker Yener katıldı.

Paydaşlar arasında imzalanan işbirliği protokolü ile arı ürünleri üretimini ve çeşitliliğini artırmak, ürün kalitesi ve bademin veriminin artırılmasını sağlamak amacıyla arı kovanları badem bahçeleri içerisinde dağıtıldığında kovan başı 70 TL bahçe sahibi tarafından arıcılara ödeme yapılacak.

Protokol öncesi Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, Adıyaman il genelindeki mevcut badem varlığı ile arıcılık faaliyetleri hakkında sunum yaptı.

"Arı ile bademin buluşması projesidir"

Protokol imza töreninde konuşan Sert Kabuklu Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Sena Yıldırım, Türkiye’de bir ilkin gerçekleştirildiğini belirterek,"Bugün imzalayacağımız protokol ile arı ile bademi buluşturuyoruz. Yaptığımız bu çalışmanın Türkiye’ye örnek olmasını diliyoruz"dedi.

Besni Badem Birliği Başkanı Mehmet Ali Sağ ise"Bugün imzalayacağımız işbirliği protokol Türkiye’de model bir proje olup arı ile bademin buluşması projesidir. Bu proje ile hem badem üretiminin verimi artacak hem de arıcılarımıza katkı sağlanmış olacak. Sayın Valimizin himayelerinde gerçekleştirdiğimiz bu projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum"dedi.

"Polinasyon dediğimiz zaman ilk akla gelen yerde Adıyaman olacak"

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin ise, "Bugün gerçekten çok heyecanlıyım. 55 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Badem dediğimiz zaman akla ABD gelmektedir. Ancak ABD bal üretimi yapan bir ülke değil, balı bizden alıyor. Bugün bu proje ile ilk defa bir basamak bir kapı açılıyor. Bu kapıda Adıyaman’da Sayın Valimizin himayelerinde açılıyor. Bunu çok önemsiyorum. Bugüne kadar polinasyonda biz ancak Ayçiçeğini kullanabiliyorduk. Bunu Bademde kullanamadık. Badem dediğimiz zaman polinasyon dediğimiz zaman ilk akla gelen yerde Adıyaman olacak. Bugün Türkiye’de tarımla arıcılığı Adıyaman’da buluşturuyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum"dedi.

"İlimizi Badem diyarı yapmakta kararlıyız"

Meyve çiçeklerinin döllenmesinde arının çok önemli bir rolü olduğunu dile getiren Vali Mahmut Çuhadar," İlimiz ekonomisinin büyük bir bölümü tarıma dayalı sanayiye dayanmaktadır. İlimiz geniş ve verimli tarım arazilerine sahiptir. İklimin elverişli olması dolayısıyla birçok ürün yetiştiriciliğine müsaittir. Bunların başında da Badem gelmektedir. İlimiz tarımında gelecek vaat eden Bademle ilgili hedeflerimiz ve ideallerimiz bulunmaktadır. Bugüne kadar üreticiye verdiğimiz desteklerle il genelinde Türkiye’de ilk sıralarda yer alan badem üretimimizi her geçen yıl biraz daha artırarak ilimizi Badem diyarı yapmakta kararlıyız. Dikili alanlarımızı son 5-6 yılda yaklaşık 3 katına çıkardık. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. Yılı olan 2023’te 100 bin dekara çıkarmayı hedefimize koymuştuk. Bu hedefe şimdiden ulaşmanın ilimiz ve çiftçilerimiz adına gururunu yaşamaktayız. 2021 İVA verilerine göre hedefimiz olan 100 bin dekar hedefimize ulaşılmış 100.082 dekar badem ekili alana gelinmiştir. Kentimizin sosyo-ekonomik yapısına ciddi katkılar sağlayan ve Türkiye’nin badem üretim ihtiyacının çok önemli bir bölümünü karşılayan Adıyaman’da 2021 İVA verilerine göre 2021 yılında 38.951 ton badem üretimi elde edilmiştir. 100 Bin dekara ulaştığımız ekili alanlarımızda toplam 4 milyonu aşan (4.071.010 adet) badem ağacı varlığına ulaşılmıştır. Bu varlığımızın 3 milyon 150 bin adet (3.158.112) ağaç meyveli ve ürün alınmakta 1 milyona yakın (912.898) badem ağacımız yeni dikimi gerçekleşmiş ve ürüne geçişi beklenmektedir. İlimiz badem verimi ise İVA verilerine göre ilçelere göre değişiklik göstermekle birlikte 8 ile 13 kg/ağaç olarak gerçekleşmiştir" şeklinde konuştu.

"İlimiz Arı Yetiştiriciliğinde de hedefimiz olan 100 bin kovan"

Vali Mahmut Çuhadar, “4 milyon ağaç varlığımızın açan çiçeklerinin ilimizi bir beyaz gelinlik gibi süslerken her ağaçtan alınan badem verimini de artırmak yani her çiçeğin meyveye dönüşmesini sağlamak için en önemli gereksinim ağaçlarda polinasyonu gerçekleştirmektir. Bunun içinde en güçlü polinatör Arıdır. Badem bahçelerinde verim arının polinasyon için bahçede uygun konumlarda bulundurulması ile yüzde 100’e yakın artmaktadır. İlimiz Arı Yetiştiriciliğinde de hedefimiz olan 100 bin kovan sayısına adım adım ilerlemektedir. İlimizde arı yetiştiriciliği 944 işletmede 75.640 kovan varlığıyla toplam 764.300 kg bal (580.700 Geven balı, 41.300 Sütleyen (Haşül) balı, 34.100 Kekik balı, 16.200 Pamuk balı) elde edilmiş olup son dönemlerde Tarım İl Müdürlüğümüzün yürütmüş olduğu projeler ile üretilen alternatif arı ürünlerinde çeşit ve miktarda artışlar olmuştur. Alternatif arı ürünleri üretimine destekler sayesinde 2021 yılında ilimizde 4270 kg polen, 563 kg propolis, 18 kg arı sütü üretilmiş ayrıca son dönemlerde yapılan alternatif arı ürünleri üretimine destekler sayesinde arı zehri üretimine başlanmış olup gr fiyatı 300 TL’ den sözleşmeli üretim modeli ile üretime başlanmıştır"dedi.

"Türkiye’de badem üretiminde ve yetiştiriciliğinde ilk sıralardayız"

Zengin bir bitki floryasına sahip Adıyaman’da meyve çiçeklerinin döllenmesini sağlamak arı ürünleri üretimini ve çeşitliliğini artırmak, ürün kalitesi ve veriminin artırılması amacıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü öncülüğünde, Kâhta ve Besni Badem Üreticileri Birlikleri, Sert Kabuklu Meyve Araştırma Enstitüsü ve Arı Yetiştiricileri Birliği arasında işbirliği protokolü imzalanacağını belirten Vali Mahmut Çuhadar, "Bugün paydaşlarımız arasında imzalanan iş birliği protokolü ile kovan başı 35 TL toplu indirildiğinde bahçe içerisine dağıtıldığında ise kovan başı 70 TL bahçe sahibi tarafından ödeme yapılacağı ve daha birçok hem arı yetiştiricimizin hem de badem yetiştiricimizin hak ve sorumlulukları belirlenmiş ve sözleşmeye yerleştirilmiştir. 2022 yılında hedefimiz 50.000 dekar badem alanını 30.000 kovan ile buluşturmaktır. Şu anda Türkiye’de badem üretiminde ve yetiştiriciliğinde ilk sıralardayız. Her geçen gün badem alanlarımız gittikçe artıyor. İmzalanan bu protokolün ilimiz Badem Üreticileri ve Arı Yetiştiricilerimize hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyorum”dedi.

Haberin Videosu :