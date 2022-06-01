Adıyaman’da ağzına olta iğnesi batan kedi kurtarıldı

Kentte vatandaşlar tarafından çarşı merkezinde ağzına paslı olta iğnesi batan kediyi görenler Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü'ne bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler ağzına paslı olta iğnesi batan kedi alınarak tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan kedi ağzındaki paslı olta iğnesi yapılan operasyonla çıkartılarak sağlığına kavuştu.

Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü Veteriner Hekim Yusuf Işık,"Değerlendirdiğimiz ihbar neticesinde adresten alınan sokak kedisinin ön muayenesinde ağız yan kısmına batan oltanın tespiti yaptım, oltanın paslı olduğu ve ileri derecede batmış olduğu ön muayenede gözlemlenen sokak kedimiz acil ameliyata alındı ve başarılı geçen ameliyat ile olta, batan yerden çıkarıldı. Ameliyat sonrası tetanos ve benzeri hastalıkların oluşmaması açısından gerekli tedavi protokolü uygulandı. Kazazede sokak kedimiz nekahet süresi sonrasında sahiplendirilecek veya parklarımızda olan KediEvleri’mizden uygun olana bırakılacak"dedi.