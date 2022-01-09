Adıyaman'da AFAD gönüllülerinden kurtarma tatbikatı - Videolu Haber

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) öncülüğünde eğitime katılan 112, UMKE, MEB Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB) ekiplerine, enkaza güvenli yaklaşma, kentte ve doğada arama- kurtarma faaliyetlerinde kullanılan alet ve ekipmanın tanıtımı, yüksekten iple iniş ve sportif tırmanış teknikleri, enkazın desteklenerek tahkimat yapılması gibi eğitimler verildi.

Eğitimlerini tamamlayan gönüllüler Mara Mahallesi'nde bulunan Kentsel Dönüşüm alanında düzenlenen depremde hasar gören ve yıkılan binalarda senaryo gereği depremde enkaz altında kalan yaralılar kurtarılırken, diğer senaryoda ise enkaz altında kalanların yer tespiti çalışması yapıldı. Senaryo gereği ekipler hazırladıkları tünellere girerek yaralıları kurtararak hazırda bekletilen sağlık görevlilerine teslim edildi.

Tatbikat sonrası açıklama yapan Adıyaman Vali yardımcısı Ambulhamit Karaca,"Bugün AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde üniversitemiz, emniyetimiz, milli eğitim müdürlüğümüz ve AFAD gönüllerimiz, UMKE ekiplerimiz deprem ile ilgili bir tatbikat yaptık. Buradaki en büyük hedefimiz ortak kabiliyetimizi geliştirmek inşallah bu amaçta yerel ekipler oluşturmak, AFAD başkanlığımızın da talimatları bu yönde ortak kabiliyet kavramımızı geliştirirsek daha seri hareket edeceğimizin düşüncesindeyiz. Bu konu ile ilgili ilk tatbikatımızı yaptık. Eksi ve artı yönlerimizi gördük ve arkadaşlarımızın birbirine kaynaşmasını sağladık. Daha güzel tatbikatlarda bir arada olacağız. Katılan arkadaşlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ederim"dedi.

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