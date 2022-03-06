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Adıyaman'da '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlardan halaylı protesto - Videolu Haber

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Adıyaman İl Kadın Platformu üyeleri '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde halay çekerek kadın şiddetini protesto ettiler.

06 Mart 2022 Pazar 16:33
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Adıyaman'da '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlardan halaylı protesto - Videolu Haber

Demokrasi Parkı önünde toplanan Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Adıyaman İl Kadın Platformu üyeleri defler eşliğinde Türküler söylenerek kadınlara yönelik şiddeti protesto ettiler.
"Gelen zamlarla birlikte alım gücünün kalmadığı koşullarda karşılıyoruz"
Adıyaman İl Kadın Platformu üyeleri adına açıklama yapan Süphan Deniz,"Dünyada kadınların yüzyıllardır süren dayanışmasının, direnişinin, isyanının adıdır 8 Mart. 8 Mart 1857'de New York'ta dokuma fabrikasında binlerce kadın düşük ücretleri, 16 saati bulan çalışma süresi, insanlık dışı çalışma koşullarını protesto etmek için greve gitti. Polisin fabrika yönetiminin desteğiyle işçilere saldırması, işçileri fabrikaya kilitlemesinin ardından çıkan yangında 129 kadın işçi can verdi.   26, 27 Ağustos 1910'da 2. Enternasyonal'de Clara Zetkin'in önerisiyle 8 Mart New York'ta yaşamını kaybedenlerin anısına 'Dünya Kadınlar Günü' olarak anılması önerisi oybirliğiyle kabul edildi.
Yaklaşan 8 Mart’ı emek sömürüsünün her geçen gün arttığı, enerjiye ve temel tüketim maddelerine gelen zamlarla birlikte alım gücünün kalmadığı koşullarda karşılıyoruz. İşsizliğin rekor seviyelere ulaştığı ekonomik kriz koşullarında kadınlar olarak barınma, beslenme gibi temel ihtiyaçları bile karşılayamaz olduk. Hali hazırda yoksullukla baş etmeye çalışırken, açlıkla mücadele etmek durumunda kaldık."dedi.
"AK Parti ve MHP iktidarı kadın düşmanı politikaları tek tek hayata geçiriyor"
Çıkar ve paylaşım kavgaları Rusya ve Ukrayna üzerinden yürütüldüğünü belirten Deniz, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Türkiye Dünya'da kadın işsizlik oranının en yüksek olduğu, kadın istihdamının en düşük olduğu ülkelerden biri. Kayıt dışı işlerde, güvencesiz ve düşük ücretlerle istihdam ediliyoruz. Aynı işi yaptığımız erkeklerden daha az ücret alıyoruz.  Sistematik olarak artan kadın katliamları kadın kırımına dönüştü,  kadın kırımını önlemek için hiç bir politika geliştirmeyen AK Parti ve MHP iktidarı kadın düşmanı politikaları tek tek hayata geçiriyor. İstanbul Sözleşmesi'nin feshinin hemen arkasından gelen kadın kazanımlarına saldırılar şimdi de 6284 sayılı yasanın hedefe konulması,  6. yargı paketi ile çocuk istismarcılarına af getirilmesi, yoksulluk nafakasının süreyle sınırlandırılması, boşanmalarda aile arabuluculuğu sisteminin getirilmesi ile kadınlara aile dışında seçenek sunulmaması tartışmaları ile devam ediyor. Dünya'da ve bölgemizde savaşlar hız kesmeden devam ediyor. Emperyalistlerin çıkar ve paylaşım kavgaları Rusya ve Ukrayna üzerinden yürütülüyor. Afganistan, Irak, Suriye ve Kuzey Afrika'da yürütülen bölgeyi istikrarsızlaştıran ve halklar arası savaşa sürükleyen politikalardan en çok kadınlar etkileniyor. Savaşta canlarımızı kaybediyor, yerimizden yurdumuzdan ediliyor mültecileştiriliyoruz. Gittiğimiz ülkelerde ayrımcılığa uğruyor, ucuz iş gücü olarak görülüyoruz.  Tüm bu saldırılar karşısında geri adım atmadık, kapitalist ataerkiye karşı isyanımızı yükselttik.  Savaştan en çok etkilenenler olarak barışın kadınların sözünün etkin olmasıyla mümkün olacağını söyledik, bunun mücadelesini verdik, veriyoruz. Ataerkil ulus devletlerinize ve savaş sermayesini besleyen politikalarınıza karşı barış ısrarımızdan vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. 
Bugün kadınların öncülüğünde toplumsal mücadeleyi yükselterek, faşizmin sonunu kadın eliyle gerçekleştirmenin zeminini her zamandan daha fazla olgunlaşmış durumdadır. Faşizmin, erkek egemenliğinin vücut bulmuş hali AK Parti ve MHP iktidarına karşı kadınları birlikte mücadele etmeye, kadın örgütlülüğünü büyütmeye davet ediyoruz. "
Toplanan kadın üyeler, ellerinde pankart ve dövizler ile defler eşliğinde Türküler söylenerek halay çektiler. Yapılan açıklamanın ardından toplanan kalabalık dağıldı.

 

Kaynak: PHA
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