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Adıyaman’da 33. Vergi Haftası kutlamaları başladı

Kamuoyunda vergi bilincinin oluşturulması ve verginin gönüllü olarak ödeme alışkanlığının artırılması amacıyla her yıl Şubat ayının son haftası ülkemizde kutlanmaya başlanan Vergi Haftası kutlamaları Adıyaman’da da başladı.

21 Şubat 2022 Pazartesi 10:43
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Adıyaman’da 33. Vergi Haftası kutlamaları başladı

Bu yıl 21-27 Şubat tarihleri arasında 33’üncüsü kutlanacak Vergi Haftası kutlamaları kapsamında, Defterdar Mustafa Erdem, Defterdarlık birim müdürleri ve çalışanlarıyla Vali Mahmut Çuhadar’ı makamında ziyaret ederek, bir buket çiçek takdim edip kurumun faaliyet ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. 
Defterdar Mustafa Erdem ve beraberindeki heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Mahmut Çuhadar, "Kamu kaynakları içerisinde vergi gelirlerin çok önemli bir yer tutmaktadır. Vergi bir vatandaşlık görevidir. Vergi Haftasının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizde, vatandaşlarımıza sunulacak kamu hizmetlerinin, en seri ve etkin bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli olan finansman kaynağının yaratılmasında, vergi gelirleri büyük önem taşımaktadır. Devletin sağlamakla yükümlü olduğu başta güvenlik, adalet, sağlık, eğitim, yol, su gibi temel hizmetler ile alt yapı hizmetleri gibi ortak ihtiyaçların karşılanması için kullandığı en güçlü kaynaklar vergilerdir. Toplumsal ihtiyaçların çok önemli bir kısmı vergi tahsilatları ile karşılanmaktadır. Bu anlamda vergi bilincinin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi amacıyla bu yıl 33. kutlanan Vergi Haftası dolayısıyla, vergisini zamanında ödeme gayretinde olan tüm mükelleflerimize ilimizin ve ülkemizin ekonomik gelişimine sağladıkları katkı için teşekkür ediyor, özveri ile çalışan tüm Defterdarlık personelimizin Vergi Haftasını kutluyor, mükelleflerimize bol ve kazançlı bir yıl geçirmelerini diliyorum"dedi.

 

Kaynak: PHA
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