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Adıyaman’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Adıyaman'da, Başkomutanlık Meydan Muharebesinin 100. yıl dönümü "30 Ağustos Zafer Bayramı" Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başladı.

30 Ağustos 2022 Salı 11:46
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Adıyaman’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Atatürk anıtına çelenk konulması, bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar’ın Valilik Makamında tebrikatları kabulü ile devam edildi. 
Adıyaman’da kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerine, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı, kamu kurum ve kuruluşların amirleri, siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, jandarma ve emniyet personeli ile şehit aileleri ve Kıbrıs Gazileri katıldı.
Valilik Makamındaki Tebrikat Töreni sonrası Valilik Konferans Salonundaki törene geçildi. Bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajı okundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajının okunmasının ardından Askerlik Şubesi Başkanı Yüzbaşı Yasin Gündoğmuş, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla günün anlam ve öneminin belirten konuşma yaptı.
Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından, Adıyaman Anadolu Lisesi öğrencisi Nisa Sivaslıoğlu ve Esentepe Anadolu Lisesi öğrencisi Sait Vakkas Yılmaz tarafından şiirler okundu.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 30.08.2022 12:01
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