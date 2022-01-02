Adıyaman'da 2021'de nikâh kıyma rekoru kırıldı

Koronavirüsten dolayı sıkı tedbirlerle geçen 2020 yılında başvuruda bulunan bin 934 çiftin nikâhını kıyarak, nüfusa göre Türkiye'de en çok nikâh akdi gerçekleştiren belediye olan Adıyaman Belediyesi, 2021 yılında bu rakamı daha da attırarak 2 bin 217'ye ulaştırdı.

2021 yılı istatistikî verilerini kamuoyuyla paylaşan Adıyaman Belediyesi Nikâh Müdürlüğü yetkilileri, 2021 yılı içerisinde en çok nikâhın Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında kıyıldığını dile getirerek, bu nikâhların bin 591'inin yani yüzde 70'inin Adıyaman Belediyesi Nikâh Salonunda, geriye kalan 696'sının yani yüzde 30'unun da düğün salonu ile özel mekânlarda kıyıldığını ifade etti.

2 bin 217 nikâhın bin 997'sinin yani yüzde 90'ının normal, 220'sinin yani yüzde 10'unun da yabancı evlilik olduğunu da belirten yetkililer, yabancı evliliklerde ikisi de yabancı olanların sayısı 179 iken, sadece bayanın yabancı olduğu evlilik 33, sadece erkeği yabancı olduğu evlilik ise 8 olarak açıklandı.

Yılın son nikâhını başkan kılınç kıydı

2021 yılının son nikâhını kıyan Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç da yaptığı açıklamada tüm çiftlere mutluluklar dileyerek, “2021 yılı içerisinde belediyemiz aracılığıyla gerçekleştirilen nikâh merasimleri ile dünya evine giren tüm çiftlere mutluluklar diliyorum. İnşallah 2022 yılında da nice mutlu birlikteliklere ve coşkulu merasimlere şahitlik ederiz” şeklinde konuştu.