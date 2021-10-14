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Adıyaman’da 15 Temmuz Milli İrade Ocakları törenle açıldı - Videolu Haber

Adıyaman’da 15 Temmuz Milli İrade Ocakları Adıyaman Şubesi, şehir ailelerinin katımıyla düzenlen törenle hizmete açıldı.

14 Ekim 2021 Perşembe 15:59
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Adıyaman’da 15 Temmuz Milli İrade Ocakları törenle açıldı - Videolu Haber

Hastane Caddesindeki açılış programına Şehit Halis Özdemir’in babası Hüseyin Halisdemir, Şehit Ahmet ve Mehmet Oruç’un babası Ali Oruç, Şehit Cennet Yiğit’in babası Yahya Yiğit, Şehit Yunus Uğur’un babası Ramazan Oruç, Şehit Ahmet Alp Taşdemir’in babası İbrahim Taşdemir, Şehit Halit Yaşar Mine’nin babası Mustafa Mine, 15 Temmuz Milli İdare Ocakları Genel Başkanı Bilal Uludağ, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik,  Adıyaman İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bilgihan Yeşilyurt, Adıyaman İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, MHP İl Başkanı Hüseyin Özgün ve vatandaşlar katıldı.

“Böyle analar, babalar oldukça hep başımız dik olacak”

Açılış töreninde söz alan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, “Şehit ailelerimizi ilimizde görmekten son derece mutluyuz. Sizlerin bu duruşunuzla ülkemizi dolaşmanız bizleri ayrıca gururlandırıyor. Böyle evlatlarımız böyle ana ve babalarımız olduğu müddetçe ben bu ülkenin ilelebet devam edeceğine inanıyorum. Cumhurbaşkanımız dünya beşten büyüktür derken sizi ve evlatlarınızı kastederek bu gücü sizden alarak söylüyor. Malumunuz bu ülke gerçekten konum olarak tüm emperyalistlerin hepsinin gözü burada Yunanistan’ın, Ermenistan’ın, Avrupa ülkelerinin neler yaptığını hepimiz biliyoruz. Ama dediğim gibi yiğitlerimiz analarımız babalarımız  var oldukça  hep başımız dik olacak. Bir şehit babamızın söylediği söz beni çok etkiledi. ‘Biz bu emperyalist ülkeler ile baş ederiz ama içimizdeki ve etrafımızdaki hainler baş etmek için mücadelemizi de veririz’ sözleri beni çok etkiledi. Tabi bu hainlik zifiri karanlıkta karıncanın yürüyüşü gibidir ve fark etmek çok zordur. Dediğimiz gibi böyle analar babalar oldukça hep başımız dik olacak.  Ailelerimizin buraya gelmeleri bizleri ziyaret  etmeleri bizleri son derece mutlu ettiler bizler onların her zaman yanında emirlerindeyiz” dedi.

“Şehitlerimize ne kadar saygı duysak azdır”

Ardından konuşan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, “15 Temmuz Milli İrade Ocakları Adıyaman Şubesini açmak için buradayız. Bizleri gururlandıran ve sevindiren onları görünce içimizi coşturan şehit ailelerimiz bizleri onurlandırdı, gururlandırdı. Şehit ailelerimizi Adıyaman’da görmek bizler için övünç bir gurur kaynağıdır. Her zaman söylüyorum şehit aileleri bizim başımızın tacı, boynumuzun borcu biz onlar için ne yapsak azdır. Biz onların emrindeyiz, onlar söyleyecek bizler yapacağız. Onlar bu devleti sırtlamış şehitlerin aileleri 15 Temmuz gecesi Türkiye Cumhuriyeti tarihinin belki farkında değiliz ama en önemli dönüm noktalarından biriydi.  Bu ayrımın yaşandığı gece canını hiçe sayarak  bu uğurda mücadele eden şehitlerimize  Allah’tan rahmet diliyorum. Allah onları Peygamber efendimize komşu eylesin, kederli ailelerine de sabrılar diliyorum. Ama bir o kadarda gururlansınlar ki bu devleti sırtlayan evlatlar yetiştirmişler. Şahadet herkese nasip olmayan bir makamdır. Bu gurur onlara bu dünyada yetecektir. İnşallah bundan sonraki gelen nesiler de bu nesillerin yaptığı yerden emaneti devir alacaklar daha da ileri noktala taşıyacaklardır. Devlet olmanın gereğidir, bağımsız yaşamanın gereğidir bedel vermek, şehitlerimize ne kadar saygı duysak azdır “ diye konuştu.

Konuşmaların ardından 15 Temmuz Milli İrade Ocakları Adıyaman Şubesi, şehir ailelerinin katımıyla düzenlen törenle hizmete açıldı.

Kaynak: PHA
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