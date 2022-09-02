Galeriler Yazarlar
Adıyaman 39
parçalı az bulutlu
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
3.208,83
ALTIN
1.001,51
DOLAR
18,23
STERLİN
21,05
EURO
18,25

Adıyaman'da '1 Eylül Dünya Barış Günü' açıklaması - Videolu Haber

Adıyaman Emek ve Demokrasi Platformu '1 Eylül Dünya Barış Günü' nedeni ile basın açıklaması yaptı.

02 Eylül 2022 Cuma 13:02
11 Okunma
Adıyaman'da '1 Eylül Dünya Barış Günü' açıklaması - Videolu Haber

Demokrasi Parkı önünde toplanan Adıyaman Emek ve Demokrasi Platformuna üyeleri '1 Eylül Dünya Barış Günü' nedeniyle açıklama yaptı.
Toplanan platform üyeleri adına açıklama yapan İHD Adıyaman Şube Başkanı Bülent Çınar,"Türkiye dünya barış günü olarak kutlanan 1 Eylül vesilesiyle barışın egemen olduğu bir dünyada yaşamak istediğimiz bir kez daha belirtmek istiyoruz. Barış hakkı bir insan hakkıdır. Birleşmiş Milletler 1945 yılında kabul ve ilan edilen BM şartı ile kurulmuştur. İnsan hakları evrensel bildirisinde barış hakkının kutsallığı, bu hakkı korumanın ve uygulanmasını sağlamanın  da devletler için bir hükümlülük olduğu vurgulanır. Barış istemek bir hak olarak tanımlanmıştır. Barış talebinin, medeni ve siyasi haklarla olduğu kadar ekonomik, sosyal ve kültürel haklar ile de ilişkisi bulunmaktadır. Bu metinlerde de benimseyip paylaştığımız temek yaklaşım, barışın insan hakları ve özgürlüklerin tanınmayışı savaşların ve çatışmaların temel sebebidir. O nedenle her şart altında ve dünyanın neresinde olursa olsun, barışın haklara ve özgürlüklere dayalı olarak sağlanabileceği düşüncesindeyiz. Dünyada devam den bölgesel ve yerel savaşlar ile çatışmalar bizleri derinden endişelendirmektedir. Rusya’nın Ukranya ile işgali ve devam eden savaş korkunç acılar üretmektedir. Libya iç savaşı ve Suriye iç savaşının 12 yıldır sürmesi ve halen barışçıl göstermektedir. Dünyanın silahlanma yarışı ise yeni savaşların habercisi gibidir.  Buna karşı insan hakları savunucuları dünyanın her yerinde barışı savunmaktadır. Türkiye etknik, dilseş, dinsel,ve kültürel özellikleri bakımından çoğulcu bir dokuya sahiptir. Çoğulculuk pek çok kez vurguladığımız gibi herkes farklı herkes eşit sloganında ifadesi bulunur. Çoğulculuk  aynı zamanda demokrasinin de temelidir. Demokrasi ile insan hakları arasında koparılmaz bir bağ vardır. Türkiye’nin insan hakları ve demokrasi sorunu çözebilmesi için yeni barış sürecine ihtiyacı vardır. Türkiye Kürt sorunu gibi temel sorunlarını diyalog ve müzakereye dayalı çözüm yöntemleri kullanarak çözememiş bir ülkedir. Bu nedenle silahlı çatışmalar ülke içi ülke dışında devam etmektedir. Türkiye’de barışa giden yolun barış hakkı mücadelesi olacağına inanıyoruz" dedi.
Basın açıklamasının ardından toplanan kalabalık sesiz bir şekilde dağıldı.

Kaynak: PHA
Haberin Videosu :
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adıyaman’da Eylül Ayı Meclis Toplantısı yapıldı
Adıyaman’da Eylül Ayı Meclis Toplantısı yapıldı
Adıyaman Adliyesi'nde adli yıl açılış töreni düzenlendi - Videolu Haber
Adıyaman Adliyesi'nde adli yıl açılış töreni düzenlendi - Videolu Haber
Belediye, Köprülü Kavşak Projesinde altyapı çalışmalarına başladı - Videolu Haber
Belediye, Köprülü Kavşak Projesinde altyapı çalışmalarına başladı - Videolu Haber
Demokrasi Parkında yenileme çalışmaları devam ediyor - Videolu Haber
Demokrasi Parkında yenileme çalışmaları devam ediyor - Videolu Haber
Başkan Kılınç'tan, İmamağa Mahallesi muhtarına ziyaret
Başkan Kılınç'tan, İmamağa Mahallesi muhtarına ziyaret
Atatürk Bulvarında dekoratif ferforje çalışması - Videolu Haber
Atatürk Bulvarında dekoratif ferforje çalışması - Videolu Haber
30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu düzenlendi
30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu düzenlendi
Mahalle muhtarlarından Başkan Kılınç'a ziyaret
Mahalle muhtarlarından Başkan Kılınç'a ziyaret
Adıyaman Belediyesi'nin sürdürdüğü projeler değerlendirildi
Adıyaman Belediyesi'nin sürdürdüğü projeler değerlendirildi
Babar: ” Zafer Yalnızca Allaha İnananlarındr”
Babar: ” Zafer Yalnızca Allaha İnananlarındr”
Adıyaman’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Adıyaman’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
İl Müdürü Fehmi Çelik’in 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
İl Müdürü Fehmi Çelik’in 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
İGC Başkanı Akbilek’in '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajı
İGC Başkanı Akbilek’in '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajı
ATSO Başkan Adayı Torunoğlu'ndan '30 Ağustos' mesajı
ATSO Başkan Adayı Torunoğlu'ndan '30 Ağustos' mesajı
Başkan Kılınç, Asırlık zaferi kutladı
Başkan Kılınç, Asırlık zaferi kutladı
Başkan İnan: Millet olarak bu destansı başarının coşkusunu ve gururunu bir kez daha yaşıyoruz
Başkan İnan: Millet olarak bu destansı başarının coşkusunu ve gururunu bir kez daha yaşıyoruz
Vali Çuhadar’ın '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajı
Vali Çuhadar’ın '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajı
Mimar Sinan Mahallesi'nin altyapısı yenileniyor
Mimar Sinan Mahallesi'nin altyapısı yenileniyor
SANKO Üniversitesi’nde Büyük Zaferin 100’üncü Yılı kutlandı
SANKO Üniversitesi’nde Büyük Zaferin 100’üncü Yılı kutlandı
Yıldırım'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Yıldırım'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
İKSAD Avrupa Konferansı Bükreşte başladı
İKSAD Avrupa Konferansı Bükreşte başladı
Vali Mahmut Çuhadar’ın köy gezileri devam ediyor
Vali Mahmut Çuhadar’ın köy gezileri devam ediyor
Başkan Kılınç'tan Alitaşı ve Musalla Mahallesine ziyaret
Başkan Kılınç'tan Alitaşı ve Musalla Mahallesine ziyaret
Başkan Kılınç Sahada çalışmaları inceledi
Başkan Kılınç Sahada çalışmaları inceledi
Başkan Kılınç ve milletvekilleri devam eden projeleri inceledi
Başkan Kılınç ve milletvekilleri devam eden projeleri inceledi
Mahallelilerden, Belediye işçilerine çiğköfte ikramı
Mahallelilerden, Belediye işçilerine çiğköfte ikramı
Muhtarlar Federasyonu Başkanı Taş'tan Başkan Kılınç’a plaket
Muhtarlar Federasyonu Başkanı Taş'tan Başkan Kılınç’a plaket
AGD Adıyaman Şubesinde bayrak değişimi
AGD Adıyaman Şubesinde bayrak değişimi
Çelikhanlı yetkililerden Başkan Kılınç'a ziyaret
Çelikhanlı yetkililerden Başkan Kılınç'a ziyaret
Yeni Sanayi Mahallesinde asfalt çalışması
Yeni Sanayi Mahallesinde asfalt çalışması

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim