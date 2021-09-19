Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar’ın ‘19 Eylül Gaziler Günü’ mesajı

Vatanı, bayrağı ve kutsal değerleri uğruna canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen Türk kahramanlığının sönmeyen meşaleleri gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü’nü idrak ettiklerini kaydeden Vali Mahmut Çuhadar, mesajında; “Milli birlik ve beraberliğimizin korunması uğruna nice destanlar yazan gazilerimiz, özverinin nişanını bedeninde gururla taşıyan şanlı tarihimizin ebedi kahramanlarıdır. Ülkemizin her karış toprağında, vatanını, bayrağını ve kutsal değerlerini korumak ve savunmak için en güç koşullar altında canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen gazilerimiz, milletimizin medarı iftiharı, Türk vatanseverliğinin ve kahramanlığının yaşayan abideleridir” ifadelerine yer verdi.

“Şehit ve gazilerimize ne kadar dua etsek, ne kadar minnet ve şükran duysak azdır”

Vali Çuhadar, açıklamasının devamında ise, “Bugün bu topraklar üzerinde bağımsız ve hür olarak yaşamamızı bu iradeye borçlu olduğumuzu unutmamalıyız. Bu bakımdan, şehit ve gazilerimize ne kadar dua etsek, ne kadar minnet ve şükran duysak azdır. Bu bilinç içerisinde, Devletimiz ve kadirşinas milletimiz gazilerimizin hatırasını her daim canlı tutarak onları yad etmekte, gazilerimize ve onların ailelerine hak etmiş oldukları değeri vermektedir. Bundan dolayıdır ki, omuz omuza mücadele etmeyi ilke edinmiş bir milletin mensupları olarak, şehitlerimiz ve gazilerimiz, birlik ve bütünlüğümüzün, vatan sevgimizin, özgürlük ve bağımsızlığımızın simgeleri olarak sonsuza kadar gönüllerde yaşayacaktır. Bu duygularla, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle ve şükranla anıyor, hayatta olan gazilerimize ve değerli ailelerine minnet, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.