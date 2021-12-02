banner189
Galeriler Yazarlar
Adıyaman 11
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
1,871.49
ALTIN
767.55
DOLAR
13.42
STERLİN
17.97
EURO
15.31

Adıyaman Valisi Çuhadar, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutladı

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, 3 Aralık Dünya Engeliler günü münasebeti ile bir mesaj yayınladı.

02 Aralık 2021 Perşembe 14:50
1 Okunma
Adıyaman Valisi Çuhadar, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutladı

Çuhadar mesajında, “Tüm dünyada engelli insanların sorunlarına dikkat çekmek ve toplumsal farkındalığın oluşturulması amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından alınan kararla Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün, ülkemizdeki ve dünyadaki tüm engelli kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Engellilik, sadece engellilerin ve ailelerinin maruz kaldığı bir sağlık sorunu olmaktan ziyade, sosyal boyutlarıyla her birimizi yakından ilgilendiren, olumsuz etkilerini asgariye indirmek için herkesin katkı ve ortak çabasına ihtiyaç duyulan toplumsal bir husustur” dedi.

“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın”

Vali Çuhadar, açıklamasının devamında ise, “Devletimiz, engelli vatandaşlarımızın sosyal hayatın içerisinde etkin olarak yer almaları, günlük yaşama engelsizce katılmaları, toplumla bütünleşmeleri, fırsat eşitliğine sahip olmaları için çok ciddi düzenlemeler yapmış ve hayata geçirilen sosyal politikalar vesilesiyle engelli vatandaşlarımızın çok daha kapsamlı hizmetlerden istifade edebilme imkânı sağlanmıştır. Son yıllarda engelli kardeşlerimizin ve ailelerinin ekonomik ve sosyal durumlarını iyileştirmeye yönelik olarak eğitim hizmetlerinden evde bakım hizmetlerine, istihdamdan ayrımcılığın önlenmesine varıncaya kadar pek çok hususta sorunlarına çözüm olmak; toplumla bütünleşmelerini, işgücüne katılmalarını, huzur ve refahlarının artmasına yönelik çok önemli düzenlemeler hayata geçirilmiştir. Engelli vatandaşlarımızın, hiçbir ayrım gözetilmeksizin sunulan imkânlardan yararlanabilmeleri, gurur verici başarılara imza atabilmeleri bizim için mutluluk kaynağıdır. Spordan sanata, edebiyattan siyasete, eğitimden iş dünyasına her alanda engelli kardeşlerimiz büyük başarılar elde etmekte, azim ve kararlılıklarıyla bizlere güç ve ilham vermektedir. Biz de Valiliğimiz koordinasyonunda; başta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz olmak üzere, tüm kurum ve kuruluşlarımızla işbirliği içinde, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da engelli kardeşlerimiz için elimizden gelenin en iyisini yapmanın gayreti içinde olacağız.  Bu vesile ile engellerin hep birlikte çalışarak aşılacağı engelsiz bir dünya temennisiyle öncelikle ilimizde yaşayan engelli kardeşlerim başta olmak üzere tüm engelli bireylerin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutlar sağlıklı, mutlu ve huzurlu yarınlar dilerim” diye konuştu.

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaymakam Ayrancı, şantiye sahasını inceledi
Kaymakam Ayrancı, şantiye sahasını inceledi
Adıyaman yıldönümünü hava fişeklerle kutladı - Videolu Haber
Adıyaman yıldönümünü hava fişeklerle kutladı - Videolu Haber
Adıyaman’da öğrenciler çevre temizliği ve su tasarrufunu öğrendi - Videolu Haber
Adıyaman’da öğrenciler çevre temizliği ve su tasarrufunu öğrendi - Videolu Haber
Gölbaşı Güncel Gazetesi yönetiminden Yaman Medya Gruba ziyaret
Gölbaşı Güncel Gazetesi yönetiminden Yaman Medya Gruba ziyaret
Başkan İnan: Basın dün olduğu gibi bugünde Adıyaman'ın amiral gemisidir
Başkan İnan: Basın dün olduğu gibi bugünde Adıyaman'ın amiral gemisidir
Adıyaman Belediyesi’nden vatandaşlara 5 bin fidan - Videolu Haber
Adıyaman Belediyesi’nden vatandaşlara 5 bin fidan - Videolu Haber
Başkan Kılınç’tan İstanbul’da seri ziyaret
Başkan Kılınç’tan İstanbul’da seri ziyaret
AGAD Başkanı Aslan'dan, 1 Aralık mesajı
AGAD Başkanı Aslan'dan, 1 Aralık mesajı
Bozkurt, Adıyaman’ın yıldönümünü kutladı
Bozkurt, Adıyaman’ın yıldönümünü kutladı
Vali Çuhadar'dan Adıyaman'ın il oluşunun 67. yıldönümünü mesajı
Vali Çuhadar'dan Adıyaman'ın il oluşunun 67. yıldönümünü mesajı
Başkan Kılınç: Adıyaman Anadolu’nun kültürel dokusunun bütün özünü içerisinde barındıran bir il
Başkan Kılınç: Adıyaman Anadolu’nun kültürel dokusunun bütün özünü içerisinde barındıran bir il
CHP’li Tutdere, Adıyaman’ın il oluşunun yıl dönümünü kutladı
CHP’li Tutdere, Adıyaman’ın il oluşunun yıl dönümünü kutladı
Başkan Dişkaya: Huzurun ve barışın başkenti Adıyaman’dır
Başkan Dişkaya: Huzurun ve barışın başkenti Adıyaman’dır
AK Partili Taş'tan Adıyaman mesajı
AK Partili Taş'tan Adıyaman mesajı
Başkan Kılınç: Adıyaman Tanıtım Günleri etkinliği ertelendi
Başkan Kılınç: Adıyaman Tanıtım Günleri etkinliği ertelendi
Adıyaman’da ‘Okul-Sektör İş Birliği’ görüşüldü
Adıyaman’da ‘Okul-Sektör İş Birliği’ görüşüldü
Eğitimci-Yazar Aluç, 'İz Bırakanlar' kitabını Tunçmen'e hediye etti
Eğitimci-Yazar Aluç, 'İz Bırakanlar' kitabını Tunçmen'e hediye etti
Vali Mahmut Çuhadar’a özel ziyaret
Vali Mahmut Çuhadar’a özel ziyaret
Samsat’ta çiftçilere 60 bin adet nar fidesi
Samsat’ta çiftçilere 60 bin adet nar fidesi
İstanbul şehir hattı vapurunda Harfane konseri
İstanbul şehir hattı vapurunda Harfane konseri
Rotary’den öğrencilere destek
Rotary’den öğrencilere destek
DKMP kaçak avcılara göz açtırmıyor
DKMP kaçak avcılara göz açtırmıyor
Adıyaman KESK, kamudan ihraç edilenlere sahip çıktı - Videolu Haber
Adıyaman KESK, kamudan ihraç edilenlere sahip çıktı - Videolu Haber
Kahta’da Güney Batı çevre yolu halkımızın hizmetine açıldı
Kahta’da Güney Batı çevre yolu halkımızın hizmetine açıldı
Ava giderken avlandı
Ava giderken avlandı
Adıyaman’ın Kuzey çevreyoluyla ulaşım sorunu çözülecek
Adıyaman’ın Kuzey çevreyoluyla ulaşım sorunu çözülecek
Karapınar Mahallesinde problemli noktalar onarıldı
Karapınar Mahallesinde problemli noktalar onarıldı
Köylere Hizmet Götürme Birliği Gölbaşı’nda toplandı
Köylere Hizmet Götürme Birliği Gölbaşı’nda toplandı
Jandarma’dan KADES seferberliği
Jandarma’dan KADES seferberliği
Adıyaman'da fırınlar mercek altında
Adıyaman'da fırınlar mercek altında

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim