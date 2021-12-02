Adıyaman Valisi Çuhadar, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutladı

Çuhadar mesajında, “Tüm dünyada engelli insanların sorunlarına dikkat çekmek ve toplumsal farkındalığın oluşturulması amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından alınan kararla Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün, ülkemizdeki ve dünyadaki tüm engelli kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Engellilik, sadece engellilerin ve ailelerinin maruz kaldığı bir sağlık sorunu olmaktan ziyade, sosyal boyutlarıyla her birimizi yakından ilgilendiren, olumsuz etkilerini asgariye indirmek için herkesin katkı ve ortak çabasına ihtiyaç duyulan toplumsal bir husustur” dedi.

“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın”

Vali Çuhadar, açıklamasının devamında ise, “Devletimiz, engelli vatandaşlarımızın sosyal hayatın içerisinde etkin olarak yer almaları, günlük yaşama engelsizce katılmaları, toplumla bütünleşmeleri, fırsat eşitliğine sahip olmaları için çok ciddi düzenlemeler yapmış ve hayata geçirilen sosyal politikalar vesilesiyle engelli vatandaşlarımızın çok daha kapsamlı hizmetlerden istifade edebilme imkânı sağlanmıştır. Son yıllarda engelli kardeşlerimizin ve ailelerinin ekonomik ve sosyal durumlarını iyileştirmeye yönelik olarak eğitim hizmetlerinden evde bakım hizmetlerine, istihdamdan ayrımcılığın önlenmesine varıncaya kadar pek çok hususta sorunlarına çözüm olmak; toplumla bütünleşmelerini, işgücüne katılmalarını, huzur ve refahlarının artmasına yönelik çok önemli düzenlemeler hayata geçirilmiştir. Engelli vatandaşlarımızın, hiçbir ayrım gözetilmeksizin sunulan imkânlardan yararlanabilmeleri, gurur verici başarılara imza atabilmeleri bizim için mutluluk kaynağıdır. Spordan sanata, edebiyattan siyasete, eğitimden iş dünyasına her alanda engelli kardeşlerimiz büyük başarılar elde etmekte, azim ve kararlılıklarıyla bizlere güç ve ilham vermektedir. Biz de Valiliğimiz koordinasyonunda; başta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz olmak üzere, tüm kurum ve kuruluşlarımızla işbirliği içinde, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da engelli kardeşlerimiz için elimizden gelenin en iyisini yapmanın gayreti içinde olacağız. Bu vesile ile engellerin hep birlikte çalışarak aşılacağı engelsiz bir dünya temennisiyle öncelikle ilimizde yaşayan engelli kardeşlerim başta olmak üzere tüm engelli bireylerin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutlar sağlıklı, mutlu ve huzurlu yarınlar dilerim” diye konuştu.