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Adıyaman üniversitesinde Erasmus günü etkinliği

Avrupa Birliği Erasmus + programı çerçevesinde Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü tarafından Erasmus Days etkinliği düzenlendi.

14 Ekim 2022 Cuma 22:40
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Adıyaman üniversitesinde Erasmus günü etkinliği

Adıyaman Üniversitesi  gençlik meydanında düzenlenen etkinliğe Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Fatih Doğanoğlu ile Prof. Dr. Cumhur Kırılmış, Genel Sekreter Doç. Dr. Aykut Dündar, Rektör Danışmanı ve aynı zamanda ADYÜ Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörü Doç. Dr. Zuhal Karagöz Genç, Fakülte Dekanları, Yüksekokul Müdürleri, Üniversite akademik ve  öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Doç. Dr. Karagöz Genç, " Adıyaman Üniversitesinde ilk kez düzenlenecek olan Erasmus Days etkinlikleriyle öğrencilere bu programı tanıtmak ve öğrencilerde farkındalık yaratarak Adıyaman Üniversitesi'nin uluslararasılaşmada görünürlüğünü artırmak" dedi.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut ise, “Uluslararasılaşma yolunda emin adımlarla ilerleyene bir üniversite haline geldik. Birçok ülkeden gelen uluslararası öğrencilerimiz üniversitemizde eğitim hayatlarına devam ediyor. Adıyaman Üniversitesi olarak uluslararasılaşma adına yaptığımız çalışmalar uluslararası derecelendirme kuruluşları tarafından dikkat çeken bir konuma geldi.  Üniversitemizin uluslararasılaşma çalışmalarına katkı sunan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor,  düzenlediğimiz bu etkinliğin amacına ulaşmasını temenni ediyorum.” şeklinde konuştu.

Program sonunda, Adıyaman üniversitesi uluslararası öğrencileri arafından açılan stantlarda yabancı uyruklu öğrencilere broşür dağıtıldı.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 15.10.2022 14:18
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