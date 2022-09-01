Galeriler Yazarlar
Adıyaman 39
az bulutlu
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
3.142,74
ALTIN
992,04
DOLAR
18,21
STERLİN
21,07
EURO
18,16

Adıyaman ulaşımda yeni döneme giriyor

Adıyaman Belediyesi tarafından şehir içi ulaşım ağının en sağlıklı şekilde işlemesi için başlatılan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

01 Eylül 2022 Perşembe 16:30
21 Okunma
Adıyaman ulaşımda yeni döneme giriyor

Şehrin ana arterlerindeki trafik yoğunluğunu ortadan kaldırmak için çalışmalarını yoğunlaştıran Adıyaman Belediyesi, bu anlamda daha önce birçok noktada uygulamaya koyduğu akıllı kavşak sistemini daha da geliştirerek, şehrin en işlek noktalarında da hayata geçirmeyi planlıyor.
Araç sayım kameraları ve araç sayım sensörleri kullanılarak her yönden araç yoğunlukları tespit edilerek trafik yoğunluğunun önüne geçmeyi amaçlayan yeni sistemde teknolojiden tam manasıyla yararlanılacağını açıklayan Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, yeni sistemle Adıyaman'ın daha konforlu, güvenli ve seri bir trafik akışına kavuşacağını müjdeledi.
Mücavir alan içerisinde bulunan imar yollarında 2022 yılında bakım onarım ve yeni yapılan sinyalizasyon grupları ile 3. Çevreyolu'nun yeşil dalgaya alınması işlemlerini gerçekleştirdiklerini de sözlerine ekleyen Başkan Kılınç, 3. Çevreyolu'nda bulunan 7 sinyalize kavşağın yeşil dalga olacak şekilde uygulamaya başladığını ifade etti. Ayrıca Karayolları Bölge Müdürlüğü ile Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan 11 kavşağın adaptif kavşak yönetim sistemleri ile donatılması konusunda mutabakata varıldığını da belirten Başkan Kılınç, şunları dile getirdi: "Nüfus artışıyla birlikte trafiğe çıkan araç sayımız her geçen gün artmaktadır. Adıyaman genelinde de nüfus artışına paralel olarak trafiğe çıkan araç sayımızda hatırı sayılır bir oranda artış söz konusudur. Adıyaman Belediyesi olarak sadece şehir merkezi ve mahallelerimizdeki planlamamızı değil, yol ağımız içerisinde olmamasına rağmen Karayolları Bölge Müdürlüğü görev sahasında yer alan Atatürk Bulvarı güzergahında bulunan kavşakların da yeniden düzenlenerek, teknolojiye ve çağa uygun bir hale getirilmesi için Karayolları Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüğü nezdinde yapmış olduğumuz girişimlerin olumlu sonuç vermesi şehrimiz adına bizleri oldukça mutlu etmiştir."
Hedef; daha rahat ve sağlıklı bir trafik akışı
"Kültür ve inanç turizminin merkezi konumundaki Adıyaman'ımızın Batı-Doğu bağlantısının rahat ve sağlıklı olması temel hedeflerimiz içerisindedir" diyerek sözlerini sürdüren Belediye Başkanı Kılınç, "Şehrin önce batısına yapılan, şu an da doğusunda yapımı devam eden Farklı Seviyeli Köprülü Kavşak yani battı-çıktı çalışmalarına verdiğimiz destekte bunun en iyi göstergesidir. Ulaşımda 'yol medeniyettir' anlayışını rehber edinerek Atatürk Bulvarında bulunan kavşakların sağlıklı bir şekilde hizmet vermesi için yaptığımız girişimlerin sonuç vermesini, güzel kentimizin şehircilik alanında önünü açacak kıstaslardan bir tanesi olarak görüyoruz. Çünkü, hazırladığımız ve takipçisi olduğumuz proje sayesinde; Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan kavşakların kapasitesini artırmaya yönelik olarak akıllı ulaşım sistemlerine entegre tam adaptif kavşak yönetim sistemi altyapısı hayata geçirildi. Tamamlanan Buğday Pazarı, Küçük Sanayi Sitesi ve Migros kavşaklarında uygulanmaya başlayan bu sistem, altyapısı bitmeye müteakip Atatürk Bulvarı üstünde bulunan tüm kavşaklara entegre edilerek, bulvar üzerinde oluşturacağı kapasite artışıyla beraber trafik sorununun önüne geçmek için en büyük yardımcımız olacaktır. Bu anlamda projelerimize gerekli hassasiyeti göstererek uygulamaya koyan Karayolları Genel müdürlüğü yetkililerine ve çalışanlarına hakım adına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Belediye, Köprülü Kavşak Projesinde altyapı çalışmalarına başladı - Videolu Haber
Belediye, Köprülü Kavşak Projesinde altyapı çalışmalarına başladı - Videolu Haber
Demokrasi Parkında yenileme çalışmaları devam ediyor - Videolu Haber
Demokrasi Parkında yenileme çalışmaları devam ediyor - Videolu Haber
Başkan Kılınç'tan, İmamağa Mahallesi muhtarına ziyaret
Başkan Kılınç'tan, İmamağa Mahallesi muhtarına ziyaret
Atatürk Bulvarında dekoratif ferforje çalışması - Videolu Haber
Atatürk Bulvarında dekoratif ferforje çalışması - Videolu Haber
30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu düzenlendi
30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu düzenlendi
Mahalle muhtarlarından Başkan Kılınç'a ziyaret
Mahalle muhtarlarından Başkan Kılınç'a ziyaret
Adıyaman Belediyesi'nin sürdürdüğü projeler değerlendirildi
Adıyaman Belediyesi'nin sürdürdüğü projeler değerlendirildi
Babar: ” Zafer Yalnızca Allaha İnananlarındr”
Babar: ” Zafer Yalnızca Allaha İnananlarındr”
Adıyaman’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Adıyaman’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
İl Müdürü Fehmi Çelik’in 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
İl Müdürü Fehmi Çelik’in 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
İGC Başkanı Akbilek’in '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajı
İGC Başkanı Akbilek’in '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajı
ATSO Başkan Adayı Torunoğlu'ndan '30 Ağustos' mesajı
ATSO Başkan Adayı Torunoğlu'ndan '30 Ağustos' mesajı
Başkan Kılınç, Asırlık zaferi kutladı
Başkan Kılınç, Asırlık zaferi kutladı
Başkan İnan: Millet olarak bu destansı başarının coşkusunu ve gururunu bir kez daha yaşıyoruz
Başkan İnan: Millet olarak bu destansı başarının coşkusunu ve gururunu bir kez daha yaşıyoruz
Vali Çuhadar’ın '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajı
Vali Çuhadar’ın '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajı
Mimar Sinan Mahallesi'nin altyapısı yenileniyor
Mimar Sinan Mahallesi'nin altyapısı yenileniyor
SANKO Üniversitesi’nde Büyük Zaferin 100’üncü Yılı kutlandı
SANKO Üniversitesi’nde Büyük Zaferin 100’üncü Yılı kutlandı
Yıldırım'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Yıldırım'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
İKSAD Avrupa Konferansı Bükreşte başladı
İKSAD Avrupa Konferansı Bükreşte başladı
Vali Mahmut Çuhadar’ın köy gezileri devam ediyor
Vali Mahmut Çuhadar’ın köy gezileri devam ediyor
Başkan Kılınç'tan Alitaşı ve Musalla Mahallesine ziyaret
Başkan Kılınç'tan Alitaşı ve Musalla Mahallesine ziyaret
Başkan Kılınç Sahada çalışmaları inceledi
Başkan Kılınç Sahada çalışmaları inceledi
Başkan Kılınç ve milletvekilleri devam eden projeleri inceledi
Başkan Kılınç ve milletvekilleri devam eden projeleri inceledi
Mahallelilerden, Belediye işçilerine çiğköfte ikramı
Mahallelilerden, Belediye işçilerine çiğköfte ikramı
Muhtarlar Federasyonu Başkanı Taş'tan Başkan Kılınç’a plaket
Muhtarlar Federasyonu Başkanı Taş'tan Başkan Kılınç’a plaket
AGD Adıyaman Şubesinde bayrak değişimi
AGD Adıyaman Şubesinde bayrak değişimi
Çelikhanlı yetkililerden Başkan Kılınç'a ziyaret
Çelikhanlı yetkililerden Başkan Kılınç'a ziyaret
Yeni Sanayi Mahallesinde asfalt çalışması
Yeni Sanayi Mahallesinde asfalt çalışması
Başkan Kılınç, 19 Mayıs Caddesi esnafıyla bir araya geldi
Başkan Kılınç, 19 Mayıs Caddesi esnafıyla bir araya geldi
Atatürk Baraj Gölü'ne 4 milyon yavru balık bırakıldı - Videolu Haber
Atatürk Baraj Gölü'ne 4 milyon yavru balık bırakıldı - Videolu Haber

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim