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Adıyaman, Tıbbi Atık Sterilizasyon tesisine kavuşuyor

Adıyaman Belediyesi tarafından sürdürülen 'Temiz Bir Adıyaman' çalışmaları kapsamında hayata geçirilen önemli projelere bir yenisi daha ekleniyor.

23 Ağustos 2022 Salı 13:57
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Adıyaman, Tıbbi Atık Sterilizasyon tesisine kavuşuyor

Adıyaman Belediyesi, 8 ilçe ve belde belediyeleriyle birlikte kentteki Katı Atık Depolama Tesisi'nden sonra şimdi de Tıbbi Atık Tesisi sorununu ortadan kaldırıyor. Kayaönü mevkinde bulunan katı atık depolama alanının hemen yanında tahsis edilen 3 bin metrekarelik arazi üzerine kurulacak olan ve 400 metrekare oturum alanına sahip olacak olan Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi'nin temeli atıldı.
Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Belediye Meclis Üyeleri ve ilgili başkan yardımcılarıyla birim müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen temel atma töreninde konuşan Başkan Kılınç, tıbbi atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermesinin önüne geçmek için Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi'ni Adıyaman'a kazandırdıklarını söyleyerek, "Adıyaman'ımıza hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.
Tesisin faaliyete geçmesiyle ciddi bir tasarrufun sağlanacağını da sözlerine ekleyen Başkan Kılınç, "2005 yılında resmi gazetede yayınlanan tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliği gereğince, Adıyaman ili sınırları içerisinde bulunan sağlık kuruluşlarınca üretilen tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve sterilizasyon işlemi ilimizde tesis bulunmamasından dolayı çevre illerdeki tesislere yollanıyordu. Büyük bir maliyete de sebep olan bu sorunun önüne geçmek için 24 Haziran 2021 tarihinde Adıyaman Belediyeler Birliği encümenimizce 2886 sayılı devlet ihale kanuna göre yapılan teklif usulü ile sterilizasyon tesisinin yapım ve işletim ihalesi kurum öz kaynakları kullanılmadan, gelir getirici ihale modeli ile gerçekleştirildi. 2021 yılında iki firmanın ortaklığında kazanılan ihale ile çalışmalara başlanıldı. Adıyaman merkez ile bütün ilçe ve beldelerimizde bulunan sağlık kuruluşlarındaki tıbbi atıklarının hijyen ortamında toplanarak sterile edildikten sonra bertaraf edilmesini sağlayacak olan Adıyaman Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisimiz merkez Kayaönü mevkinde bulunan Katı Atık Depolama Alanı yanında tahsis edilen 3 bin metrekare arazi üzerinde kurulacak ve 400 metrekare oturma alanına sahip olacaktır. Sondan kırıcılı otoglav cihazı ve eklentilerinin kurulacağı ve bir döngüde bin kilogram tıbbi atık sterize edilebilecek olan tesisimizin toplam yatırım maliyeti 10,5 milyon lira olması beklenen, tesisin 2022 yılının Ekim ayı içerisinde faaliyete başlaması planlanmaktadır" şeklinde konuştu.
Konuşmanın arından Başkan Kılınç ve beraberindekiler ilk betonu inşaat alanına döktü.

 

Kaynak: PHA
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