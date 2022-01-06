Adıyaman tarımının 2021 yılı değerlendirme toplantısı yapıldı

Ziraat Odası Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına Vali Yardımcısı İhsan Maskar, Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas, Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan, Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdürü Türker Yener, Ziraat Fakültesi Dekanı Zeynal Tümsavaş, ilçe tarım müdürleri, ilçe ziraat odası başkanları, kurum amirleri, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Adıyaman'ın tarım anlamında her geçen gün geliştiğini dile getiren İl Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas, "2021 yılında yaptıkları çalışmaları değerlendireceklerini ve 2022 yılına yönelik yapacakları tarımsal çalışmalar için ise planlamalar yapacaklarını" söyledi.

Daha sonra kürsüye çıkan Adıyaman Vali Yardımcısı İhsan Maskar, Kentte tarımsal anlamda üstün çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Adıyaman'ın tarım ve hayvancılık şehri olduğunun altını çizen Maskar,"Hepinizin bildiği gibi Adıyaman, tarım ve hayvancılık şehridir. Adıyaman ilimizde tarımsal kaynakların belirlenmesi, tarımsal kaynak ve potansiyeller değerlendirilerek tarım verimi ve çiftçi gelirlerinin artırılması, ürün alımında sürekliliğin sağlanması, alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla yapılacak çalışmalar kapsamında burada bir araya gelmiş bulunuyoruz. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Valiliğimizin destekleriyle kentimizde tarımsal anlamda üstün çalışmalar yürütmektedir. Ben bu vesileyle tarım teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Ben bu toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından DSİ 203. Şube Müdürü Mehmet Emin Ertürk, kurum olarak 2021 yılında yaptıkları çalışmalar ve yapacakları yatırımlar hakkında bilgi verdi. Konuşmaların ardından toplantı soru cevap şeklinde devam etti.