Adıyaman STK Platformu'nda görev değişimi

Adıyaman'da resmi olarak faaliyet sürdüren 47 Sivil toplum kuruluşundan oluşan Adıyaman STK Platformu dönem başkanlığını yürüten Orhan Uslu, görevi Diyanet-Sen Adıyaman Şube Başkanı Emin Çil'e devretti.

Aylık olarak düzenlenen toplantıda Adıyaman STK Platformu dönem başkanlığı seçimini 1 sekretarya başkanı ve dört üyeden oluşmak üzere 1 yıllık olarak üye bütün sivil toplum kuruluşları içerisinde oy birliği ile dönem başkanlığı seçimi yapıldı.

Adıyaman vakfı ev sahipliğinde yapan Ocak ayı toplantıda Adıyaman STK Platformu dönem başkanlığı için Diyanet-Sen Adıyaman Şube Başkanı Emin Çil, görevlendirildi.

Diyanet-Sen Adıyaman Şube Başkanı Emin Çil'e görevin devredilmesinin ardından Adıyaman STK Platformu'na ait sosyal medya hesaplarından duyuru yapıldı. Görevi devralan Diyanet-Sen Adıyaman Şube Başkanı Emin Çil, Orhan Uslu'ya teşekkür etti.