Adıyaman protokolü vatandaşlarla bayramlaştı - Videolu Haber

Mimar Sinan Kültür Parkında düzenlenen bayramlaşma programına, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet Kalkınma Partisi (AK PARTİ) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Milletvekilleri Muhammed Fatih Toprak, Yakup Taş, Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bilgihan Yeşilyurt, kurum müdürleri, siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Bayramlaşma töreninde konuşan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç,"Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Bayramımız huzur ve barış içerisinde geçirmemizi niyaz ediyorum. Tabi bu huzurun ve barışın sadece bizde değil tüm dünyaya getirmesini temenni ediyorum. İnsanoğlu aç gözlü oldukça bu pandemiler, savaşlar, bitmeyecektir. Ne yaparsak bu dünyada bırakıyoruz bu bayramın herkese huzur getirmesini temeni ediyorum"dedi.

CHP Adıyaman milletvekili ve TBMM Katip üyesi Abdurrahman Tutdere, ise Kurban Bayramın tüm İslam coğrafyasında barışa kardeşliğe ve huzura vesile olmasını diledi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, ise şunları söyledi:

"Hemşerilerimizin ve tüm Adıyamanlıların bayramını kutluyorum. Bu bayramları Rabbim yaşatmayı nasip etsin. Memleketimiz bayram tadına bir şehir her kesimden insanların kucaklaştığı bir yer Adıyaman, bayramda Arafat’ta hacı adaylarımız var. Tüm hacılarımızın hacılarını Allah kabul eylesin dualar ve ibadetler kabul eylesin bu duygular ile tüm vatandaşlarımızın bayramı kutlu olsun"

Son olarak konulan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ise,"Ne mutlu ki rabbimize şükürler ediyoruz. Ne mutlu ki; bir Kurban Bayramı'na daha yetiştik ve birlikteyiz. Adıyaman gerçekten hoşgörünün başkenti gerçekten birlikte yaşama ben Adıyaman Valisi olarak gurur duyuyorum vatandaşlarımızın ve tüm Müslüman aleminin bayramı kutluyorum"dedi.

Mimar Sinan Kültür Parkındaki Bayramlaşma programı sonrası Polis Evi, İl Jandarma Komutanlığı ve kamu kurumları ziyaret edildi.

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