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Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü Anıtkabir’i ziyaret etti

Türkiye'de 2022-2023 döneminde görev yapacak olan Uluslararası Rotary’nin bölge federasyonlarına bağlı kulüpler ve Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü yeni döneme Atatürk’ün huzurunda başladı.

04 Temmuz 2022 Pazartesi 11:45
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Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü Anıtkabir’i ziyaret etti

Türkiye’deki üç federasyona bağlı yüzlerce Rotaryen, Rotaract ve Interact Anıtkabir’i ziyaret etti.
Rotary Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı
Uluslararası Rotary 2420, 2430 ve 2440. Bölge Federasyonlarının Guvernörleri, Türkiye’deki üç bölgeden yüzlerce Rotaryen, Rotaract ve Interact Aslanlı Yol'dan yürüyerek Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün huzuruna çıktı. Burada, Atatürk'ün mozolesine çiçek bırakılırken, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Rotaryenler, daha sonra Anıtkabir özel defterinin bulunduğu, Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti.  
Rotary’nin Türkiye’deki üç Bölge Federasyonun Başkanları Suat Baysan, Emre Öztürk ve Serdar Durusut Anıtkabir Özel Defteri’nde şu ifadelere yer verdi;
“Aziz Atatürk, fikir ve devrimlerini benimsemiş Türk Rotary’si olarak manevi huzurunda bulunmanın gururu içindeyiz. 
 Yüz yıldan uzun bir süredir toplumsal sorunlara duyarsız kalamayan Rotaryenler, ülkemizde de 1954 yılından beri "kendinden önce hizmet" felsefesi ile toplum ihtiyaçlarına cevap verme gayretindedir. Akıl ve bilimi en büyük yol gösterici olarak kabul eden bizler, geleceği emanet ettiğin gençlerimiz yani Rotaract ve Interactlarımızla birlikte, toplumumuzun daha medeni, daha barışçıl, daha adil, toplumsal eşitsizliklerin daha az olduğu ve daha müreffeh bir toplum olabilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Gelmiş geçmiş en büyük komutan olarak, esas büyük savaşın cehalete karşı yapılan savaş olduğunu bizlere öğrettin,  aydınlık ve çağdaş bir Türkiye hayal ettin, en büyük eserim dediğin, milletin egemenliğine dayanan, modern Türkiye Cumhuriyeti’ni kurdun ve bugün, bizler de senin hayallerinden ilham alarak,  Rotary ile hayal edip, açtığın yolda gösterdiğin hedefe doğru yürüyoruz.
Şunun bilinmesini isteriz ki, bizler, fikri hür, vicdanı hür Rotaryenler, bugüne kadar Cumhuriyet’imizin ve devrimlerinin bekçisi olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Seni, dava arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz."
Uluslararası Rotary 2420, 2430 ve 2440. Bölge Federasyonları Başkanları adına ortak bir basın açıklamasını yapan, Emre Öztürk, şöyle konuştu:
"Türkiye’deki 10 bine yakın üyemizi temsilen her yıl olduğu gibi yeni bir Rotary dönemin başlangıcında, bir yıl boyunca görev yapacak olan Rotary Kulüplerimizin Başkanları, Rotaract ve İnteractlarımız, eşlerimiz ve çocuklarımızla birlikte , bugün ona olan sevgimiz ve saygımızla, Atamızın huzuruna çıktık.   Bizler Atatürk’ün izinde olduğumuzu bir kez daha dile getirirken, onun ilkelerine sımsıkı bağlı olduğumuzu ve asla vazgeçmeyeceğimizi de her zaman söylüyoruz. Bunu ülkemizin üç Bölge Guvernörü olarak şeref defterine yazdığımız metin de dile getirdik."
Anıtkabir’de düzenlenen törenlerin ardından Bangladeş Büyükelçisi HE Masood Mannan, Federasyon Başkanları Suat Baysan ve eşi Belgin, Emre Öztürk ve eşi Gülce, Serdar Durusüt ve Asuman, Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü Başkanı Ferit Binzet ile birlikte yurdun dört bir yanından gelen Rotaryenler, Rotaract ve İnterractlar hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: PHA
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