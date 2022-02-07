Adıyaman Muhtarlar Federasyonu'ndan yüksek gelen faturalara tepki

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından hazırlanan ve 2022 için belirlenen elektrik tarifelerinin Resmî Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından gelen faturalar vatandaşın tepkisine neden oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan yeni yılda uygulanacak kademeli elektrik tarifesi açıklamasının ardından mesken aboneleri için aylık 150 kilovata kadar olan tüketim miktarı 1 lira 37 kuruş, aylık tüketimi 150 kilovatsaat üzeri olan mesken aboneleri için ise kilovatsaat başına 2 lira 6 kuruş olarak uygulanması tepkilere neden olması üzerine elektrik kullanımı sınırı Cumhurbaşkanı tarafından bir aylık 210 kilovatsaate çıkarılmıştı.

Adıyaman Muhtarlar Federasyonu toplantı salonunda bir araya gelen muhtarlar, yüksek gelen faturaların geri çekilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’a çağrıda bulunarak faturalarının yüksek gelmesi konusunda bir açıklama yaptı. Muhtarlar adına konuşan Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş Adıyaman’ın işsizlik sorunuyla birlikte gelen faturaların daha da büyük sıkıntılara yol açacağını vurguladı.

Taş yaptığı açıklamada, “Federasyonumuzun kuruluş amacı Adıyaman’ımızın sorunlarına bire bir sahip çıkmak, kanayan yaralarına merhem olmaktır. Şu an Türkiye’nin kanayan bir yara olan elektrik faturalarının çok yüksek gelmesi halkımızı derinden etkilemiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız 150 Kilovatsaat kullanımı 210 kilovatsaate çıkardı. Bu durum faturaların Şubat ayında biraz daha düşük gelecekmiş gibi görünüyor. Özellikle Adıyaman gibi ırgat bir kentte elektrik faturalarının çok yüksek gelmesi halkımızı çok zor durumda bırakmıştır. Biz halkın sesi olan Muhtarlar olarak buran yetkililere sesleniyoruz: Adıyaman gibi ekonomisi zayıf, sanayisi olmayan sadece yaz aylarında Malatya’ya kaysı, Ordu’ya fındık Şanlıurfa’ya pamuk toplamaya giden ilimizin bir an önce bu sıkıntıdan kurtulması gerekir.” dedi.

“Elektrik faturaları gerçekten çok yüksek geliyor”

Adıyaman’ın ırgat kenti olmaktan kurtulması ve gelişmesi için fabrikaların kurulmasını talep ettiklerini dile getiren Taş, “Adıyaman’ın 6’ıncı Teşvik bölgesine alınmasının ardından OSB’de işletmeler için yeteri kadar alanın olmaması işsizliğin alıp başını gitmesine sebep oluyor. Yetkililere buradan seslenmek istiyoruz. Elektrik faturaları gerçekten çok yüksek geliyor. Bu durumun bir an önce çözüme kavuşturulması gerekiyor. Türkiye geneli olan bu sıkıntı, Adıyaman’da da en fazla yaşanan illerden biridir. Milletvekillerimize, Belediye Başkanımıza sesleniyoruz: vatandaşın rahatlaması için AKEDAŞ ve AKMERCAN’ın faturalarının asgariye indirilmesi… Adıyaman ekonomisi gibi ekonomisi zayıf illerde farklı bir uygulamasını rica ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım İstanbul, İzmir, Gaziantep, Kayseri gibi sanayi kentleri için 210 kilovatsaat yeterli olabilir ama Adıyaman gibi sanayisi olmayan yerler için bu yetersizdir. Adıyaman’ın faturalardan dolayı farklı bir statüye kavuşması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

“Adıyaman’da işsizlik aşmış başını gitmiş”

Adıyaman’da işsizlik aşmış başını gitmiş, hiçbir iş imkânı yok. Bunu en iyi bilenler Milletvekillerimiz, Belediye Başkanımızdır. İşsizliğin had safhaya ulaştığını, herkesin iş peşinde koştuğunu biliyorlar. Dolayısıyla işi olmadığını için elektrik ve doğalgaz faturasını yatıramayan insanlarımız var. İşsizlik nedeniyle, ekonomik sıkıntı çeken insanlarımızın intihar ette meyline gitmesi söz konusu olabiliyor. Adıyaman’ın ‘Huzur ve Barış Kenti’ olarak adına layık bir şekilde çağ atlaması gerekiyor. Faturalarımızın seviyesinin bir an önce düşmesi ve bizi sanayi kentleriyle bir tutulması gerekiyor.” şeklinde konuştu.

STK’lara çağrıda bulunan Taş Adıyaman’ın sorunlarının gündeme getirilmesi gerektiği belirterek, “Adıyaman’ın kalkınması ve sorunlarının çözüme kavuşması için oda başkanları ve STK’ların Adıyaman’ın sorunlarını gündeme taşıması sadece oy için birbirini ziyaret eden ve kartvizit başkanları olmaması gerekiyor. Oda başkanları ve STK başkanları artık konuşsunlar. Seçim sonrası bir araya gelerek Adıyaman’ın sorunları için bir araya gelelim. Adıyaman’ın sorunlarına parmak zorundayız.” dedi.

“Sayın Cumhurbaşkanım Adıyaman ırgat kentidir, ekonomisi zayıftır”

Cumhurbaşkanına seslenen Taş, “Sayın Cumhurbaşkanım Adıyaman ırgat kentidir, ekonomisi zayıftır. Elektriğin 201 kilovatsaate çıkması kesinlikle tek başına yeterli değildir. Gaziantep, Kahramanmaraş, İstanbul, Ankara gibi sanayisi olan iller rahatlatabilir. Ama ekonomisi zayıf olan Adıyaman’ı rahatlamayacaktır. Çünkü iş imkânları gerçekten çok zayıf. Adıyaman için farklı bir uygula yapılmasını istiyoruz.” ifadelerini kullandı.