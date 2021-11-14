Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Gönen’den ara tatil mesajı

Gönen, mesajında; “Uzun süre sonra tam zamanlı olarak yüz yüze başladığımız 2021 – 2022 Eğitim ve Öğretim yılının ilk ara tatiline ulaştık. Şimdi biraz dinlenme zamanı. Bu haftayı soluklanıp tazelenmek için güzel bir fırsata çevirin ve sağlığınız için tedbirlere dikkat etmeyi sürdürerek, özlediğiniz şeylere zaman ayırın. Verdiğimiz küçük arada hayat okulundan öğrenmeye devam edin. Doğaya koşun, sonbaharın tadını çıkarın ve bol bol kitap okuyun. Tazelenmiş olarak yuvanıza dönmenizi bekliyoruz. Sizlerin de ne kadar yorulduğunuzun farkındayız. İçerisinde bulunduğumuz bu zor zamanları aşmak için sizin desteğinizle ilerlediğimizi biliyoruz. Bu ara tatilde öğrencilerimizle iletişimizi en üst seviyeye çıkararak beraber daha çok vakit geçirmeye gayret edin. Çocuğunuzla birlikte nitelikli zaman geçirecek fırsatlar oluşturun. Çocuklarınıza göstereceğiniz yakın ilgi, destek ve güvenin, ardından başarıyı getirdiğini göreceksiniz. Okul aile işbirliğinde çocuklarımızın çok daha büyük başarılarına sizlerle birlikte tanıklık edeceğimize yürekten inanıyorum. Sizler geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın donanımlı bireyler olarak yetişmesini sağlayan toplumun cefakâr yapı taşlarısınız. Göz nuru çocuklarımızın yetişmesinde, ulaştıkları bütün başarılarda, iyiliklerde, güzelliklerde en büyük pay ve başarı size aittir. Eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütülmesinde, ilimizin başarı seviyesinin arttırılmasında göstermiş olduğunuz fedakârca, gayretli ve özverili çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm öğrencilerimize sağlıklı ve hayırlı bir tatil diliyor, ara tatilin ardından tekrar okullarımızda birlikte olmayı temenni ediyorum” dedi.