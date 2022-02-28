Adıyaman İlkbahar’a hazırlanıyor

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından sürdürülen 'daha yeşil bir Adıyaman' çalışmaları kapsamında iki caddenin daha orta refüjüne ağaç dikimi gerçekleştirildi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, daha önce Atatürk Bulvarı başta olmak üzere birçok cadde de sürdürülen ağaç dikme işleminin bu kez Karapınar Caddesi ile Malatya yolunda devam ettiğini belirtti.

Karapınar Caddesi' ile Malatya yolunda, İtfaiye Müdürlüğü ile Beri Köprüsü arasında kalan kısımda turunç ağaçlarının dikildiğini söyleyen yetkililer, bu bahar Adıyaman'ın rengârenk olacağını ifade etti.

Kaynak: PHA