Adıyaman İl Av Komisyonu toplandı

İhsan Maskar, toplantıya ilişkin açıklamasında, avlanmayı düzenleyen kararlar aldıklarını ve bunları Merkez Av Komisyonuna ileteceklerini belirtti.

Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan toplantıya İl Jandarma Komutanlığı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde bulunan üyeler ile Avcı Dernek Başkanları ve Avcı üyeler katıldı.

Merkez Av Komisyonunda değerlendirilmek üzere toplantı gündem maddeleri ile ilgili görüş ve öneriler doğrultunda toplantı kararları alındı.