Adıyaman heyeti İtalya'dan heybesi dolu döndü

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, beraberindeki heyetle birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın program otoritesi olduğu Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında, 'Adıyaman'da Turizm Sektörünün Yeniden Canlandırılması Projesi' için gittiği İtalya'dan döndü.

Proje kapsamında oldukça faydalı görüşmeler ve toplantılar gerçekleştiren heyet, İtalya ziyaretinin son gününde Napoli Valisi Claudio Palomba'yı ziyaret etti. Ziyaret hakkındabilgi veren Adıyaman Beleidye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Napoli Valisi Claudio Palomba'nın yanı sıra Özel Kalem Müdürü Lola Carbone, Vali Yardımcısı Abdulhamit Karaca, Nemrut Alan Başkanı Onur Yıldız, Proje Yöneticisi Abdulkadir Güventürk, Takım Lideri Dochka Andreva ile Adıyaman-Napoli turizmi ve işbirliği olanakları hakkında değerlendirmelerde bulunduklarını dile getirdi.

Daha önceki toplantılar ve görüşmeler gibi son toplantının da oldukça verimli geçtiğini sözlerine ekleyen Başkan Kılınç, Adıyaman'ı her yönüyle tanıttıklarını ifade etti.

Başkan Kılınç, Napoli'deki Müslümanlarla buluştu

Başkan Kılınç ve Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ahmet Günaydın, toplantının ardından Napoli’de yaşayan Müslümanları da ziyaret ederek, durumları hakkında bilgi aldı. Filistinli Müslümanlar tarafından kullanılan camiye yaptıkları ziyaretle ilgili de bilgi veren Başkan Kılınç, "Cami ve mescitlerin zor görüldüğü İtalya'da, Filistinli Müslümanlara ait camide ibadet etmek bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Cami imamı ile Napoli’de yaşayan Müslümanların durumları hakkında istişarelerde bulunduk" diye konuştu.

Heyet son görüşmelerin ardından yurda döndü.