Adıyaman deprem gözlem istasyonuna kavuşuyor

Riskli deprem bölgesinde yer alan Adıyaman'a Deprem Gözlem İstasyonu kurulması için geçtiğimiz aylarda Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nü ziyaret ederek, Enstitü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener'le bir görüşme gerçekleştiren Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ın girişimleri sayesinde kurulmasına karar verilen Deprem Gözlem İstasyonu için ilk somut adım atıldı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü deprem uzmanlarından oluşan heyet, Adıyaman'a kurulacak istasyon için yer tespitinde bulunmak üzere şehre gelerek, çeşitli çalışmalarda bulundu.

Adıyaman'daki çalışmalarından önce Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ı makamında ziyaret eden uzmanlar, gerçekleştirecekleri çalışmalar hakkında Başkan Kılınç'la görüş alışverişinde bulundu.

Ziyarette, kurulması için çalışmaların başlatıldığı istasyon ile ilgili bilgiler veren Başkan Kılınç, "Deprem bölgesinde yer alan ilimiz için tüm tedbirleri alıyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde çeşitli temaslarda bulunmak amacıyla gittiğim İstanbul'da, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nü ziyaret ederek, Adıyaman'a Deprem Gözlem İstasyonu kurulması için görüşmeler gerçekleştirmiştim. Çünkü ilimizde bir deprem istasyonu bulunmamasından dolayı şimdiye kadar ilimizle ilgili deprem bilgilerini en yakın istasyonun bulunduğu Diyarbakır'dan alabiliyorduk. Bunun için Boğaziçi Üniversitesi ve Adıyaman Belediyesi işbirliğiyle 'Adıyaman Deprem Gözlem İstasyonu' kurulması konusunda Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener ile mutabakata varmıştık. İlimizde bir ilk olacak olan bu istasyon sayesinde depremlerle ilgili bilgi alma, tedbirleri hayata geçirmede ve sürecin yönetilmesi artık daha kolay olacak inşallah. Bu anlamda bu projenin ilk adımını bugün atacak olan Boğaziçi Üniversitesi deprem uzmanları bugün ilimize geldi ve buradan ayrıldıktan sonra istasyon için en uygun yer için tespitte bulunacaklar. Kendilerine şimdiden şehrim ve hemşerilerim adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.