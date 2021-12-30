Adıyaman'da yılbaşı öncesi güvenlik önlemleri arttırıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye'de 81 ilde yılbaşı öncesi denetimler sıklaştırılırken Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 44 ekip ve 253 polisin katılımıyla "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" yapıldı.

Türkiye genelinde yapılan 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması' Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aynı anda düzenlenen uygulamada Özel Harekât, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin yanı sıra narkotik köpekleri de katıldı.

Uygulamada, 2 bin 950 şüpheli sorgulandı, 823 araç sorgulaması, 76 umuma açık yer, 16 metruk bina, bahçe ve park alanları kontrol edildi. Uygulamada, 1 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı, 1 ruhsatsız tüfek ele geçirilirken, 26 araç ise trafik yönünden idari para cezası uygulandı.

Kaynak: PHA