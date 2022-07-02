Adıyaman'da 'Koruyucu Aile Günü' kutlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı, 30 Haziran'ın "Koruyucu Aile Günü" olarak kutlanmasına ilişkin genelge kapsamında Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından kutlamalar çeşitli etkinliklerle gerçekleştirildi.

"Koruyucu Aile Günü" nedeniyle kutlanan etkinlikler hakkında değerlendirmede bulunan Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik,"Çeşitli sebeplerle aile ortamında yoksun kalmış çocuklarımızın şefkat ve sevgi ortamlarında büyümelerine oldukça önem veren bir bakanlığın ilimizdeki temsilcileriyiz. Bu kapsamda yaptığımız çalışmalarla 2017 yılında mevcut koruyucu aile sayımız 13, koruyucu aile yanına verilen çocuk sayımız ise 18 iken 2022 yılı itibariyle 43 koruyucu ailemize ulaşarak 63 çocuğumuzu sevgi ve şefkat timsali koruyucu ailelerimizin yanına vermiş bulunmaktayız."dedi.

Kaynak: PHA