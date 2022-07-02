Galeriler Yazarlar
Adıyaman 34
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.443,77
ALTIN
976,05
DOLAR
16,78
STERLİN
20,29
EURO
17,50

Adıyaman'da 'Koruyucu Aile Günü' kutlandı

Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 'Koruyucu Aile Günü' nedeniyle düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

02 Temmuz 2022 Cumartesi 14:58
2 Okunma
Adıyaman'da 'Koruyucu Aile Günü' kutlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı, 30 Haziran'ın "Koruyucu Aile Günü" olarak kutlanmasına ilişkin genelge kapsamında Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından kutlamalar çeşitli etkinliklerle gerçekleştirildi. 
"Koruyucu Aile Günü" nedeniyle kutlanan etkinlikler hakkında değerlendirmede bulunan Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik,"Çeşitli sebeplerle aile ortamında yoksun kalmış çocuklarımızın şefkat ve sevgi ortamlarında büyümelerine oldukça önem veren bir bakanlığın ilimizdeki temsilcileriyiz. Bu kapsamda yaptığımız çalışmalarla 2017 yılında mevcut koruyucu aile sayımız 13, koruyucu aile yanına verilen çocuk sayımız ise 18 iken 2022 yılı itibariyle 43 koruyucu ailemize ulaşarak 63 çocuğumuzu sevgi ve şefkat timsali koruyucu ailelerimizin yanına vermiş bulunmaktayız."dedi.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 02.07.2022 15:02
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İş Adamı Musa Yıldırım’a teşekkür plaketi
İş Adamı Musa Yıldırım’a teşekkür plaketi
Kent Konseyi’nden Ayakkabıcılar Odasına ziyaret
Kent Konseyi’nden Ayakkabıcılar Odasına ziyaret
Bayraktar: Üreticiler zamlı süt fiyatı daha gelmeden, yeme gelen zamla hayal kırıklığı yaşadı - Videolu Haber
Bayraktar: Üreticiler zamlı süt fiyatı daha gelmeden, yeme gelen zamla hayal kırıklığı yaşadı - Videolu Haber
Kırsal kesimin sorunları yerinde tespit ediliyor
Kırsal kesimin sorunları yerinde tespit ediliyor
Başkan Kılınç'tan, Kolej minibüs hattı şoförlerine ziyaret
Başkan Kılınç'tan, Kolej minibüs hattı şoförlerine ziyaret
Gölbaşı Belediyesi 'Jelibon' dağıtımına başladı
Gölbaşı Belediyesi 'Jelibon' dağıtımına başladı
Başkan Kılınç, İKA toplantısına katıldı
Başkan Kılınç, İKA toplantısına katıldı
Muhtarlardan İl Emniyet Müdürü Ergüder’e ziyaret
Muhtarlardan İl Emniyet Müdürü Ergüder’e ziyaret
Sağlık çalışanlarına 'Göç Yönetimi' anlatıldı
Sağlık çalışanlarına 'Göç Yönetimi' anlatıldı
Başkan Kılınç: Şehir içi trafiğini rahatlatacağız
Başkan Kılınç: Şehir içi trafiğini rahatlatacağız
Beyazay Derneği'nden, Başkan Kılınç'a ziyaret
Beyazay Derneği'nden, Başkan Kılınç'a ziyaret
Taşçı, görevini devretti
Taşçı, görevini devretti
Adıyaman'da temizlik çalışması devam ediyor
Adıyaman'da temizlik çalışması devam ediyor
Evde tıraş hizmeti mahalle mahalle devam ediyor
Evde tıraş hizmeti mahalle mahalle devam ediyor
SANKO 'Dünya Kadın Mühendisler Günü’nü kutladı
SANKO 'Dünya Kadın Mühendisler Günü’nü kutladı
KGK Adıyaman’da olağanüstü toplandı
KGK Adıyaman’da olağanüstü toplandı
Başkanı Kılınç, KSS esnafıyla bir araya geldi
Başkanı Kılınç, KSS esnafıyla bir araya geldi
Başkan Kılınç Asfalt çalışmasını inceledi
Başkan Kılınç Asfalt çalışmasını inceledi
Bayraktar: ÇKS başvurularında son gün 30 Haziran
Bayraktar: ÇKS başvurularında son gün 30 Haziran
Başkan Çatan, Kurban Bayramı öncesi vatandaşları ve esnafları uyardı
Başkan Çatan, Kurban Bayramı öncesi vatandaşları ve esnafları uyardı
Muhtarlardan Başsavcı Çevik’e ziyaret
Muhtarlardan Başsavcı Çevik’e ziyaret
El emeği, göz nuru eserler görücüye çıktı - Videolu Haber
El emeği, göz nuru eserler görücüye çıktı - Videolu Haber
Cumhuriyet Başsavcısı Çevik ve İl Müftüsü Taşçı onuruna veda yemeği verildi
Cumhuriyet Başsavcısı Çevik ve İl Müftüsü Taşçı onuruna veda yemeği verildi
Gazetecilere 'intihar olaylarına medyanın yaklaşımı' semineri
Gazetecilere 'intihar olaylarına medyanın yaklaşımı' semineri
Başkan Kılınç, personelleriyle bir araya geldi
Başkan Kılınç, personelleriyle bir araya geldi
Başkan Kılınç, Altınşehir Mahallesi’nde
Başkan Kılınç, Altınşehir Mahallesi’nde
Yavru şahin ve leylek koruma altına alındı
Yavru şahin ve leylek koruma altına alındı
Adıyaman'da hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı - Videolu Haber
Adıyaman'da hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı - Videolu Haber
KGK üyeleri Adıyaman'da buluşuyor
KGK üyeleri Adıyaman'da buluşuyor
Başkan Kılınç: Tüm STK’larla ortak paydamız Adıyaman’ımız üzerine
Başkan Kılınç: Tüm STK’larla ortak paydamız Adıyaman’ımız üzerine

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim