Adıyaman'da balık tezgahları canlandı

Korona virüs (Covid-19) salgının balık esnafının da olumsuz etkilendiği söyleyen Mustafa Kaplan, işlerin açılmasıyla mutlu olduklarını söyledi.

Balık fiyatlarında yaşanan artıştan kendilerinin de memnun olmadığını söyleyen Kaplan, "Havaların daha soğuk ve yağışlı olduğundan balık satışlarımız daha çok oluyor. Bizim için yağışlı ve soğuk hava işlerimizin daha iyi olmasına neden oluyor. Balık satışlarımız pandemiden dolayı, temel ihtiyaç olmadığından dolayı vatandaşlarımız daha çok temel ihtiyaçlarına yönelmişti. Pandemi balık satıcılarını da vurdu. Geçen yıl ve bu yıl arasında balık fiyatlarında yüzde 40 artış var. Bu durumdan bizler de memnun değiliz. Ama kış aylarının yaklaşmasından dolayı satışlarımızda hareketlilik olacağına inanıyoruz" diye konuştu.